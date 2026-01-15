Trường khen top 10 học sinh đi học sớm, gây 'bão' mạng

Bài viết được trường THPT Hàng Hải đăng tải ngày 13/1, là dữ liệu được trích xuất từ "nhật ký gửi xe" hồi cuối năm ngoái.

10 học sinh đến trường sớm nhất là những em gửi xe từ 6h15 đến 6h27. Ngoài ra, hệ thống quản lý bằng AI hiển thị họ tên, lớp, loại xe và ảnh chân dung các em.

"Không phải 'đi học sớm cho sang' mà là ý thức - kỷ luật - tinh thần học tập đáng nể", trường THPT Hàng Hải viết trên fanpage và gọi các em là những "chiến binh bình minh".

Đến sáng nay, bài đăng thu hút gần 190.000 lượt tương tác, hơn 1,1 triệu lượt xem và lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Đa số khen ngợi và ủng hộ cách làm sáng tạo của trường.

10 học sinh đi sớm nhất trường THPT Hàng Hải được khen, hôm 13/1. Ảnh: Fanpage nhà trường

Chia sẻ cùng VnExpress, hiệu trưởng Phạm Anh Phong nói "vui và bất ngờ" khi bài viết được lan tỏa và tạo cảm xúc tích cực.

Thầy cho biết ý tưởng khen ngợi học sinh đi sớm từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường. Đầu năm học này, trường hoàn tất việc sửa nhà để xe, đồng thời ứng dụng hệ thống quản lý bằng camera AI do một giáo viên trong trường phát triển.

Thấy một số em đến muộn sau giờ vào lớp lúc 7h, thầy cô quyết định dựa vào dữ liệu gửi xe để khen những em đi sớm, nhằm khuyến khích học sinh đi đúng giờ. Việc này diễn ra hàng tháng, được tổ chức trong lễ chào cờ. Ngoài ra, trường còn khen những em có ý thức giữ kỷ luật tốt.

"Từ đó, chúng tôi thấy học sinh có ý thức đến trường sớm hơn và gần như không còn em nào đi muộn", thầy Phong nói. "Cả thầy và trò đều phấn khởi, nên bài đăng hôm qua như để động viên các em tiếp tục giữ ý thức kỷ luật".

Nhiều lần được khen trước trường và cũng xuất hiện trong bài đăng top 10 trên fanpage, Lưu Phương Anh, lớp 12A9, cảm thấy "vui và tự hào" vì được ghi nhận nỗ lực, dù việc làm "rất nhỏ".

"Em thấy đây là cách động viên, khích lệ học sinh rất tích cực", nữ sinh nói.

Nhà cách trường 6 km, Phương Anh cho biết thường dậy lúc 4h sáng để học bài, tới 5h sửa soạn để 6h ra khỏi nhà. Em giữ thói quen đi học sớm để tránh các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Nữ sinh mong trường có thêm nhiều hình thức khen thưởng với học sinh có ý thức, thành tích tốt để duy trì môi trường học tập tích cực, kỷ luật.

Học sinh trường THPT Hàng hải, Hải Phòng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường THPT Hàng Hải được thành lập năm 1989, thuộc quản lý của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Từ năm 2010, trường chuyển từ mô hình bán công - dân lập sang tư thục.

Năm học này, trường có gần 800 học sinh, từ lớp 10 đến 12.