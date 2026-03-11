Phụ huynh nói gì trước đề xuất bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội?

Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND TP Hà Nội công bố, thành phố dự kiến điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập theo hướng không còn chia khu vực tuyển sinh như nhiều năm qua.

Theo đó, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội là có thể đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập, thay vì phải đăng ký theo khu vực nơi có hộ khẩu thường trú như trước.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào, phù hợp với năng lực và điều kiện cá nhân. Việc này được kỳ vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, đồng thời thúc đẩy sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm ngoái.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội chia 30 quận, huyện thành 12 khu vực tuyển sinh lớp 10. Theo quy định cũ, học sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 và 2 vào các trường thuộc khu vực nơi mình hoặc cha mẹ có hộ khẩu thường trú; chỉ nguyện vọng 3 mới được đăng ký vào trường ở khu vực bất kỳ.

Bên cạnh điều chỉnh đối với lớp 10, thành phố cũng dự kiến xét tuyển đầu cấp theo nơi cư trú đối với mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn xã, phường. Nguyên tắc được đưa ra là "đưa trường học đến gần học sinh", đồng thời ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến tuyển sinh, kết hợp xác thực dữ liệu dân cư qua ứng dụng VNeID để bảo đảm minh bạch, chính xác.

Phụ huynh vừa kỳ vọng, vừa lo cạnh tranh tăng

Thông tin về đề xuất bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh học sinh tại Hà Nội.

Chị Trịnh Thị Mai Khanh, phụ huynh có con học lớp 8 tại phường Cầu Giấy cho rằng, nếu quy định này được áp dụng, học sinh sẽ có thêm cơ hội lựa chọn trường phù hợp với năng lực. "Trước đây nhiều gia đình phải cân nhắc rất kỹ vì trường mình muốn lại nằm ngoài khu vực tuyển sinh. Nếu bỏ quy định này, học sinh có thể mạnh dạn đăng ký vào trường mình mong muốn, miễn là đủ năng lực," chị Khanh chia sẻ.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại mức độ cạnh tranh có thể tăng mạnh ở các trường tốp đầu.

Chị Đỗ Mai Hoa, phụ huynh tại phường Hà Đông cho rằng, khi học sinh được đăng ký tự do, các trường có điểm chuẩn cao có thể thu hút lượng lớn hồ sơ. "Nếu tất cả học sinh đều có thể đăng ký vào các trường top đầu thì tỷ lệ chọi chắc chắn sẽ rất cao. Có thể xảy ra tình trạng trường nổi tiếng thì quá đông thí sinh, trong khi một số trường khác lại ít học sinh đăng ký," chị Hoa nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Đông Phương, phụ huynh có con đang học lớp 9 tại phường Long Biên và sẽ thi lớp 10 trong năm nay cho biết gia đình đặc biệt quan tâm tới các thông tin liên quan đến tuyển sinh.

"Con tôi thi lớp 10 năm nay nên gia đình theo dõi rất sát các thông tin về tuyển sinh. Trước đây phụ huynh thường dựa vào khu vực tuyển sinh và điểm chuẩn các năm để tính toán nguyện vọng. Nếu phương thức tuyển sinh thay đổi trong thời gian tới, phụ huynh cũng cần được thông tin sớm để có định hướng cho con", anh Phương chia sẻ.

Theo nhiều phụ huynh, nếu đề xuất được triển khai, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng đồng đều giữa các trường phổ thông, đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS nhằm giảm áp lực cho kỳ thi lớp 10.

Hiện Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường mầm non và phổ thông, hơn 2,3 triệu học sinh và trên 129.000 giáo viên. Vì vậy, mọi thay đổi trong công tác tuyển sinh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và xã hội.

Hà Nội có thêm 2 trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 từ năm nay

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa cho biết, năm học 2026-2027, thành phố dự kiến thành lập thêm 3 trường THPT, gồm 2 trường công lập và 1 trường tư thục (đặt tại địa chỉ 423 Minh Khai).

Hai trường THPT công lập mới dự kiến gồm THPT Việt Hùng (tại xã Đông Anh) và một trường THPT đặt tại ô đất A11, khu đô thị mới Cầu Giấy. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội hiện chưa công bố cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh của hai trường công lập này.

Trước đó, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2025, sau khi công bố điểm chuẩn, Sở GD&ĐT Hà Nội đã giao bổ sung chỉ tiêu cho hai trường mới thành lập là THPT Phúc Thịnh (quận Đông Anh cũ) và THPT Đỗ Mười (quận Hoàng Mai cũ), mỗi trường tuyển 450 học sinh. Điều kiện xét tuyển là thí sinh không trúng tuyển vào các nguyện vọng công lập đã đăng ký và có tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 12 điểm trở lên, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Hiện nay, Hà Nội có 124 trường THPT công lập, trong đó gồm 4 trường chuyên, 117 trường không chuyên và 3 trường tự chủ tài chính.