Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026 mới nhất: Sẽ tuyển sinh phi địa giới hành chính, đảm bảo bình đẳng, công bằng

Tại Hội nghị Giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, đây là một trong những địa phương có quy mô về giáo dục lớn nhất cả nước với tổng số 2.954 trường mầm non, phổ thông, với hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 129.000 giáo viên; 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: GK

Thông tin về tuyển sinh vào lớp 10, theo UBND Thành phố Hà Nội, mục tiêu của kỳ thi nhằm đảm bảo 100% học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025-2026 có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo công tác phân luồng học sinh sau khi hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

- Đối với các trường THPT công lập: Thi tuyển.

- Đối với các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Xét tuyển.

Cũng theo UBND Thành phố Hà Nội, dự kiến một số điểm mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm: học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Bỏ khu vực tuyển sinh: học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của HS/PHHS, tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

Kỳ thi vào lớp 10 cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục tư thục; Tập trung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh bằng nhiều giải pháp để tăng tỉ lệ học sinh tham gia học nghề; công bố môn thi sớm nhằm giảm tâm lý lo lắng, chờ đợi cho học sinh, phụ huynh, các nhà trường chủ động kế hoạch tổ dạy học và ôn tập cho học sinh.

Trước đó, chiều 29/1, Sở GDĐT Hà Nội chính thức công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 ở Hà Nội là môn Ngoại ngữ.

Cụ thể, học sinh sẽ thi 3 môn là Toán, Văn, Ngoại Ngữ.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở).

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thì đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp trung học cơ sở.