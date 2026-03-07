Thay đổi khu vực tuyển sinh lớp 10, phụ huynh cần chuẩn bị gì?

Trong nhiều năm qua, hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội vận hành dựa trên 12 khu vực địa giới quận, huyện. Theo quy định cũ, thí sinh đăng ký từ 2-3 nguyện vọng buộc phải tuân thủ giới hạn khu vực nơi có hộ khẩu thường trú; chỉ trường hợp đăng ký duy nhất một nguyện vọng mới được phép chọn trường ngoài địa bàn.

Tuy nhiên, kể từ sau khi Hà Nội chính thức vận hành mô hình hành chính mới (giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị cấp tỉnh/thành trực thuộc Trung ương và bãi bỏ cấp huyện), mô hình 12 khu vực truyền thống đã không còn phù hợp. Phương án chuyển sang phân tuyến theo địa giới mới hoặc khoảng cách địa lý được xem là bước đi hiện đại hóa, giúp học sinh được học gần nhà và giảm áp lực giao thông cho Thủ đô.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dù phương án phân tuyến cụ thể vẫn đang chờ UBND Thành phố phê duyệt (dự kiến công bố ngay trong tháng này), nhưng đây là lộ trình tất yếu để thích ứng với quy hoạch mới.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến có khoảng 125 trường THPT công lập, tăng 3 trường so với năm trước. Với chỉ tiêu khoảng 88.000 học sinh vào công lập (chiếm gần 60%), áp lực cạnh tranh vẫn hiện hữu, song việc bổ sung thêm trường lớp là tín hiệu tích cực cho các gia đình.

Trong khi chờ đợi phương án chính thức, cấu trúc môn thi năm nay đã được xác định sớm với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Điều này giúp hơn 100.000 thí sinh có lộ trình chuẩn bị vững chắc, giảm bớt lo âu trước những thay đổi về hạ tầng hành chính.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh nhận định, dù phương thức tuyển sinh có thay đổi, thực lực vẫn là yếu tố quyết định. "Phụ huynh nên giữ tâm thế bình tĩnh. Khoảng thời gian 3-4 tháng tới là 'giai đoạn vàng' để các em bứt phá điểm số. Các lựa chọn nguyện vọng sẽ trở nên rõ ràng và an toàn hơn khi có hướng dẫn cụ thể từ Sở GD&ĐT dựa trên năng lực học tập thực tế", thầy Cường chia sẻ.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Tú Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại Hà Nội lưu ý thêm phụ huynh về cách thích ứng với mô hình mới: "Việc phân tuyến giúp học sinh có cơ hội học tại các trường gần nhà hơn.

Tuy nhiên, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên để đánh giá đúng năng lực của con so với phổ điểm chung của khu vực cư trú mới. Chọn trường lúc này không chỉ dựa vào danh tiếng mà phải là sự tính toán khoa học giữa năng lực và quy định phân tuyến để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất".

Với quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, mọi thay đổi trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội đều tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cùng sự đồng hành sát sao của nhà trường sẽ là chìa khóa giúp các sĩ tử vượt qua kỳ thi mang tính bước ngoặt này một cách thuận lợi.