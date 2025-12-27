Giáo viên mầm non nói gì trước đề xuất giảm giờ dạy, tách giờ trông trẻ?

Thuận lợi với lớp đủ giáo viên, khó khả thi nơi chỉ một cô đứng lớp

Theo dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non dạy lớp học hai buổi/ngày được giảm từ 6 giờ xuống còn 5 giờ 30 phút/ngày; đồng thời tách giờ dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón - trả trẻ và bổ sung quy đổi giờ cho một số hoạt động chuyên môn như trông trẻ buổi trưa. Mục tiêu là giảm áp lực, bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp và tạo điều kiện để giáo viên tập trung hơn cho chuyên môn.

Giáo viên mầm non làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày, hầu như không có giờ nghỉ trưa đúng nghĩa

Từ thực tiễn vùng cao, cô Tòng Thị Diện, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan Mường Lạn (Sơn La) đánh giá đây là thay đổi tích cực nếu được tổ chức phù hợp. Theo cô Diện, việc giảm giờ dạy giúp giáo viên có thêm thời gian lo việc gia đình, chuẩn bị bài và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, khả năng thực hiện phụ thuộc rất lớn vào điều kiện từng lớp.

“Với lớp có hai giáo viên thì việc chia ca, giảm giờ thuận lợi hơn. Nhưng với lớp chỉ có một giáo viên, rất khó khả thi vì một cô phải đứng lớp cả buổi sáng lẫn buổi chiều, hầu như không có thời gian nghỉ”, cô Diện nói.

Cô Diện cũng cho rằng, quy định mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá hai nhiệm vụ và việc quy đổi giờ cho trông trẻ buổi trưa là phù hợp, bởi giáo viên mầm non hiện nay còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Giảm giờ dạy sẽ giúp giáo viên tập trung hơn vào chăm sóc, giáo dục trẻ và giúp công tác quản lý nhà trường gọn gàng, rõ trách nhiệm hơn.

“Giảm giờ dạy và tách giờ đón – trả trẻ là hướng đi tích cực, nhưng chỉ khả thi khi lớp học có đủ giáo viên. Với những lớp chỉ một cô đứng lớp cả ngày, nếu không tổ chức linh hoạt và tăng nhân lực, chính sách rất dễ rơi vào hình thức”, cô Tòng Thị Diện- Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan Mường Lạn

Thực tế tại trường nơi cô công tác với 41 lớp, 957 học sinh, hơn 90% là học sinh dân tộc thiểu số, nhiều điểm trường lẻ nằm xa khu dân cư, giáo viên phải có mặt từ rất sớm để đón trẻ. Trong điều kiện đó, theo cô Diện, nếu không có đủ nhân lực và cơ chế tổ chức linh hoạt, việc giảm giờ dạy dễ rơi vào hình thức.

Không chỉ ở vùng cao, những băn khoăn về tính khả thi của các quy định này cũng được chia sẻ bởi giáo viên mầm non tại các đô thị. Ở góc nhìn của người gắn bó hơn 30 năm với nghề, cô Nguyễn Minh Hằng, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa (Hà Nội), cho rằng các quy định về giờ dạy đối với giáo viên mầm non cần được nhìn nhận theo hướng linh hoạt tối đa. Theo cô, giáo dục mầm non là chăm sóc trẻ nhỏ - môi trường mà mọi tình huống có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

“Trên thời khóa biểu là giờ dạy, nhưng trong thực tế có những thời điểm giáo viên không thể "dạy" mà phải xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn hoặc tâm lý của trẻ”, cô Hằng chia sẻ.

Cô Nguyễn Minh Hằng cho rằng các quy định về giờ dạy đối với bậc học mầm non cần được nhìn nhận theo hướng linh hoạt tối đa

Theo cô, các định mức giờ dạy hay giờ làm việc hiện nay chủ yếu nhằm xác lập trách nhiệm trên giấy tờ. Trong khi đó, lớp học mầm non vận hành như một gia đình thu nhỏ, nơi mỗi đứa trẻ đều cần được theo sát liên tục. Vì vậy, rất khó áp dụng các định mức cứng nhắc như ở những bậc học khác.

Cô Nguyễn Minh Hằng đồng tình với quy định mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá hai nhiệm vụ, cũng như việc quy đổi giờ trông trẻ buổi trưa. Tuy nhiên, cô thẳng thắn chỉ ra rằng giáo viên mầm non đang phải gánh rất nhiều “nhiệm vụ không tên”, vượt xa quy định. Ngay cả ở những trường có điều kiện tương đối tốt, việc thực hiện đầy đủ, đúng quy chuẩn cũng không hề dễ dàng.

“Giáo viên mầm non làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày, hầu như không có giờ nghỉ trưa đúng nghĩa. Ngay cả khi ăn trưa cũng vừa ăn vừa trông trẻ. Vì vậy, việc tách bạch hoàn toàn giữa giờ dạy trực tiếp và giờ chăm sóc, nhận - trả trẻ là rất khó vì đó là đặc thù của bậc học này”, cô Hằng nói và nhấn mạnh rằng yếu tố cần đặt lên hàng đầu vẫn phải là an toàn của trẻ.

Cần linh hoạt và đủ nhân lực để không chỉ “đúng quy định”

Theo Bộ GD-ĐT, từ tháng 8.2023 đến tháng 4.2024, cả nước có 7.215 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, trong đó khoảng 1.600 giáo viên mầm non. Trước đó, giai đoạn 2020–2023, có trên 40.000 giáo viên rời ngành, 60% dưới 35 tuổi. Bậc mầm non là cấp học có tỷ lệ giáo viên bỏ nghề cao nhất (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Thực tế làm việc kéo dài và áp lực liên tục cho thấy, các quy định về giờ dạy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với điều kiện tổ chức phù hợp.

Theo cô Nguyễn Minh Hằng, giải pháp căn cơ nhất để giảm áp lực cho giáo viên mầm non là bố trí đủ nhân lực, ít nhất mỗi lớp cần có ba giáo viên. Bên cạnh đó, cần giảm mạnh các loại hồ sơ, sổ sách mang tính hình thức để trả lại thời gian cho giáo viên tập trung trực tiếp vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Những quan điểm này cũng được phản ánh rõ trên các diễn đàn giáo viên mầm non. Cô Hà Thị Thảo, giáo viên Trường Mầm non Hợp Thành (Nghệ An), cho biết buổi trưa là thời điểm giáo viên phải căng mình quan sát từng tư thế ngủ của trẻ, bởi chỉ một chút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều giáo viên cho rằng điều họ mong mỏi nhất là thời gian trực trưa được tính và chi trả thỏa đáng, bởi đây là khung giờ làm việc căng thẳng và tiềm ẩn rủi ro nhất.

Nhiều giáo viên mầm non rời bỏ nghề không phải vì không yêu trẻ, mà bởi áp lực công việc quá lớn

Một cô giáo ở Cần Thơ cũng cho thấy thực tế tương tự: “Buổi trưa là giờ nghỉ ngơi của hầu hết người lao động, nhưng với giáo viên mầm non lại là giờ cao điểm làm việc: giữ trẻ, thay quần áo, tắm trẻ, pha sữa, cho trẻ uống. Nếu không có chế độ chi trả trực trưa thì quá bất công với sức lao động của các cô”.

Không ít ý kiến cũng chia sẻ, nhiều giáo viên mầm non rời bỏ nghề không phải vì không yêu trẻ, mà bởi áp lực công việc quá lớn trong khi thu nhập thấp. Làm việc từ sáng sớm đến tối, rủi ro cao, trách nhiệm nặng nề nhưng đời sống không đảm bảo khiến việc gắn bó lâu dài với nghề trở nên rất khó khăn.

Ở góc độ phụ huynh, không ít ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc giảm giờ dạy trực tiếp và tách giờ đón - trả trẻ. Theo nhiều phụ huynh, khi giáo viên bớt mệt mỏi, trẻ sẽ được chăm sóc chu đáo và an toàn hơn. Anh Nguyễn Văn Dũng, phụ huynh tại Hà Nội, cho rằng việc tách giờ dạy với giờ đón - trả trẻ là hợp lý, giúp giáo viên có tâm lý thoải mái hơn, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục.

Dự thảo điều chỉnh giờ làm việc của giáo viên mầm non được kỳ vọng sẽ tháo gỡ phần nào áp lực cho đội ngũ đang gánh trách nhiệm nặng nề nhất trong hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở quy định trên giấy, mà còn ở nguồn lực, sự linh hoạt trong tổ chức và cách triển khai phù hợp với đặc thù từng lớp học, từng vùng miền.