Nữ sinh ăn mì trong giờ học, cãi tay đôi với giảng viên

Đoạn video dài hơn một phút ghi lại cảnh này lan truyền trên các mạng xã hội ngày 21/10, thu hút hàng chục nghìn tương tác và bình luận

Cụ thể, sau khi bị thầy mời ra ngoài vì vi phạm quy tắc trong lớp học, sinh viên này đã xin lỗi vì việc ăn mì gây mùi nhưng khẳng định "không làm ảnh hưởng đến ai" và "ai cũng có lỗi lầm". Nữ sinh nhất định không chịu ra khỏi lớp, khoanh tay, rồi nói qua lại, tranh cãi với giảng viên.

Trước tình huống này, giảng viên quyết định dừng buổi học. Thầy cho biết sẵn sàng dạy bù cho những sinh viên muốn học vào hôm khác. Trong khi, nữ sinh chỉ tay vào các bạn trong lớp khi thấy họ nhắc nhở, bàn tán về mình.

Trên các diễn đàn, hầu hết bình luận cho rằng nữ sinh có ý thức kém, không tôn trọng giảng viên và bạn bè xung quanh.

"Không thể chấp nhận được", Ngọc Linh, một sinh viên Đại học Phenikaa, nói. Linh cho rằng nữ sinh trong đoạn video vi phạm các quy tắc ứng xử văn hóa học đường, làm ảnh hưởng hình ảnh toàn trường.

Nữ sinh khoanh tay, tranh cãi với thầy giáo khi bị mời ra khỏi lớp. Ảnh cắt từ video

Đại diện ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp, Đại học Phenikaa, hôm nay nói đã nắm được sự việc, đánh giá nữ sinh nói trên chưa tuân thủ quy tắc văn hóa học đường, có thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp.

Trường đã mời em này lên trao đổi, khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định, song chưa cho biết cụ thể.

Theo bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường của Đại học Phenikaa, sinh viên đến giảng đường với mục đích học tập, thi cử, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật. Các em không tổ chức liên hoan, sinh nhật và các hoạt động mang tính giải trí, giữ vệ sinh chung, không hút thuốc, ăn uống trong giảng đường. Với thầy cô, sinh viên cần có thái độ thân thiện, cởi mở, chào hỏi đúng mực.

Bốn hình thức kỷ luật của trường nếu sinh viên vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học có thời hạn và buộc thôi học.