Nam sinh lớp 8 đánh bạn nữ trong lớp, công an vào cuộc

Ngày 9/10, UBND xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang có thông tin về đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh học sinh xô xát tại Trường THCS Chợ Vàm.

Nam sinh liên tiếp đánh vào mặt nữ sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp. Ảnh cắt từ clip.

Theo xác minh ban đầu từ chính quyền, vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng 23/9, tại phòng học lớp 8A5, vụ việc được quay clip và phát tán lên mạng xã hội. Clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh (em N.T.H.T), hai học sinh khác trực tiếp tham gia đánh (em N.N.A và N.Q.Đ), một em quay video (em N.P.Đ.N), và một em cho bạn mượn điện thoại và tham gia cổ vũ (em P.H.V.P).

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời các học sinh và phụ huynh liên quan đến làm việc. Các em thừa nhận hành vi đánh bạn, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm học sinh cùng khối. Nhà trường yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm, phối hợp vận động gỡ bỏ clip khỏi mạng xã hội và xử lý theo quy định.

Sau sự việc, phụ huynh các học sinh đã gặp gỡ, xin lỗi gia đình học sinh bị đánh và cam kết giáo dục, quản lý con em tốt hơn. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân chưa đồng ý hòa giải và đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng.

Ngày 8/10, gia đình học sinh bị đánh đã trình báo Công an xã Chợ Vàm. Hiện công an tiếp nhận, xác minh làm rõ.

Nhà trường khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, xử lý nghiêm theo quy định và tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử cho học sinh nhằm ngăn ngừa những tình huống tương tự xảy ra trong môi trường học đường.