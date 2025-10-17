Xôn xao clip nhóm bạn cổ vũ cho nam sinh lớp 10 đánh bạn nữ trong lớp

Chiều 16-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học. Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, ghì mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Một số nam sinh gọi bạn nữ là "con bán rau".

Trong lúc nam sinh đánh bạn, một nam sinh khác dùng điện thọai để quay lại sự việc

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực nguy hiểm với nạn nhân. Tiếp đó, nam sinh này tiếp tục túm tóc kéo nữ sinh này vào lớp tiếp tục hành hung, đánh đập. Quá trình hành hung nam sinh áo đen giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh.

Sự việc diễn ra ngay tại lớp học nhưng không học sinh nào can ngăn, trái lại một số bạn còn la hét, cổ vũ, dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến bất bình trước hành vi bạo lực của nam sinh cũng như thái độ của nhóm học sinh cùng lớp.

Sự việc diễn trong lớp học nhưng không ai can ngăn mà trái lại còn la hét, cổ vũ

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, xác nhận sự việc xảy trong nhà trường vào ngày 15-10. Các học sinh liên quan đến vụ việc là học sinh lớp 10.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã mời các phụ huynh của các học sinh liên quan lên làm việc; thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Cũng theo thầy Hằng, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn bộc phát, hiện cơ quan công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.