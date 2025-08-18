Nhiều trường ở TP HCM lùi giờ vào lớp 15-30 phút

Năm học mới, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, sẽ bắt đầu tiết 1 lúc 7h30, muộn 30 phút so với trước. Giờ học buổi chiều từ 13h30 thay vì 13h15. Học sinh được tan trường vào 16h.

Theo thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng, những điều chỉnh này sẽ được thông báo cho học sinh vào ngày tựu trường 20/8 tới đây.

Phương án này tương tự với dự kiến của trường THPT Thanh Đa, phường Bình Thạnh. Thầy Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng, cho biết đang xem xét lùi giờ vào lớp để đảm bảo sau 7 tiết học, học sinh ra về lúc 16h. Nhiều khả năng, giờ vào lớp lần lượt là 7h30 và 13h30, trễ hơn 15 phút cho với năm ngoái.

"Tôi đang tính toán làm sao để các lớp học kết thúc vào 16h hoặc cùng lắm là 16h30. Nếu trễ hơn thì dễ kẹt xe, sớm quá lại không thuận tiện cho phụ huynh", thầy Hân nói.

Ở trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), học sinh được thông báo chuyển giờ vào lớp buổi sáng từ 7h15 lên 7h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30 thay vì 13h. Giờ tan học vào khoảng 16h20-16h35, gần tương tự năm học trước.

Thời khóa biểu của trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP HCM, năm học 2025-2026.

Các hiệu trưởng cho hay việc điều chỉnh thời gian vào lớp của học sinh nhằm phù hợp với quy định dạy 2 buổi mỗi ngày mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khoảng 93% trường THCS, THPT ở địa bàn TP HCM cũ đã triển khai dạy 2 buổi.

Trước đây, trường THCS, THPT được dạy tối đa 8 tiết mỗi ngày. Học sinh vào lớp lúc 7h-7h15, chiều từ 13h-13h15 để tan trường khoảng 16h trở đi, phù hợp với điều kiện đưa đón của đa số phụ huynh. Từ năm học mới, thời lượng dạy học mỗi ngày tối đa 7 tiết, theo quy định của Bộ. Do đó, các trường đẩy giờ vào lớp muộn hơn để bảm bảo học sinh vẫn tan trường khoảng 16h.

"Nếu học 7 tiết, mỗi tiết 45 phút, mà vẫn giữ nguyên khung thời gian của năm học trước thì học sinh sẽ ra về lúc hơn 15h, rất khó để phụ huynh đưa đón. Nhà trường phải điều chỉnh giờ vào lớp để lúc ra về vẫn khoảng 16h25-16h35", cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng trường THCS Võ Trường Toản, cho hay.

Theo thầy Đỗ Đình Đảo, giờ vào lớp muộn hơn giúp học sinh có thêm thời gian di chuyển, thư thả ăn sáng. Phụ huynh vẫn thuận tiện đưa đón. Sau 16h, các em có thể ở lại trường chơi thể thao, đọc sách trong lúc chờ bố mẹ đến.

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, cho biết ngoài điều chỉnh thời gian vào lớp buổi sáng trễ hơn 15 phút, trường còn tăng thời gian ăn, ngủ trưa thêm 30 phút. Học sinh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhà trường điều tiết giờ kết thúc hợp lý.

Băn khoăn thời gian tan trường quá sớm khi giảm 1 tiết/ngày so với trước đây nhưng trường THPT Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, chưa vội điều chỉnh lịch học.

"Trường vốn bắt đầu tiết 1 lúc 7h, nếu để muộn hơn cũng bất cập cho những phụ huynh đi làm sớm. Giữ nguyên như hiện tại thì hơn 15h học sinh đã về, bố mẹ cũng không đón kịp", thầy Lương Văn Định, Hiệu trưởng, nhìn nhận.

Hiệu trưởng Đinh Phú Cường của THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, thì cho hay sẽ giữ nguyên thời gian biểu như năm học trước. Học sinh vào lớp lúc 7h15, chiều 13h30 và ra về khoảng 15h30-16h. Trường hợp phụ huynh chưa đón kịp, thư viện, nhà thi đấu luôn mở cửa để học sinh vui chơi, đọc sách, được bảo vệ trông coi.

"Phần lớn học sinh ở gần trường, đi bộ đi học nên tan lớp sớm không ảnh hưởng gì. Nếu chờ phụ huynh đón thì các em có thể ở lại trường đến 17-18h cũng không sao", thầy nói.

Năm học này, TP HCM có khoảng 1,1 triệu học sinh THCS và THPT. Trước đây, TP HCM (cũ) quy định tiết 1 của học sinh THCS bắt đầu từ 7h15 trở đi, THPT là 7h.

Phụ huynh đưa con đến trường THPT Trưng Vương thi lớp 10 năm 2024. Ảnh: Thanh Tùng

Hướng dẫn dạy học ngày hai buổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầu tháng 8. Ở cấp THCS và THPT, số tiết học tối đa một ngày là 7, giảm một. Các trường không được dạy quá 5,5 ngày một tuần (giảm 0,5 ngày). Một tiết học kéo dài 45 phút.

Các trường dạy chương trình chính khóa vào buổi 1. Nội dung dạy buổi 2 khác nhau giữa mỗi cấp học, song tập trung vào các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, STEM, STEAM, văn hóa đọc, kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, thể thao..., đáp ứng nhu cầu, sở thích và năng khiếu của học sinh.

Tuy nhiên, việc dạy 2 buổi mỗi ngày được thực hiện theo lộ trình, chưa bắt buộc ngay.