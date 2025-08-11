Dạy học 2 buổi/ngày: Trường 'bí' vì không thu phí, giới hạn số tiết

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông, thực hiện từ năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THCS Trường Thạnh trong một hoạt động ngoại khoá. Ảnh minh hoạ: NTCC

Không thu phí, dạy tối đa 7 tiết/ngày

Việc dạy học 2 buổi/ngày được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2. Trong đó, buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chính khóa gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn tự chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với cấp THPT).

Buổi 2 dành cho các hoạt động bổ trợ như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể chất, STEM, ngoại ngữ...

Việc tổ chức buổi 1, buổi 2 có thể linh hoạt về thời gian, cân đối về thời lượng, phù hợp với điều kiện của từng trường.

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT quy định kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình, đề án, dự án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí chi cho việc thực hiện.

Với cấp tiểu học, mỗi ngày dạy tối đa 7 tiết (35 phút/tiết), tối thiểu 9 buổi/tuần. Với THCS và THPT, dạy tối đa 11 buổi/tuần (45 phút/tiết), không quá 7 tiết/ngày.

Trường nói khó thực hiện

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (TP.HCM), đánh giá văn bản lần này rõ hơn so với hướng dẫn năm 2010 vì đã nêu rõ chương trình buổi 1 và buổi 2, nhưng lại gây khó cho các trường trong thực hiện.

“Trước đây, khi dạy tăng tiết, trường có thể thu phí để trả cho giáo viên. Nay trường không được thu, ngân sách lại chưa có hướng dẫn cụ thể. Vậy các trường lấy đâu ra tiền thuê hoặc bồi dưỡng giáo viên?

Trong khi đó, "xã hội hóa" chỉ áp dụng cho các hoạt động như kỹ năng sống, học với người nước ngoài, các chương trình bổ trợ như STEM. Học sinh nào đăng ký thì trường mới thu phí và mời đơn vị bên ngoài vào dạy", ông Cường nói.

Ngoài ra, theo ông Cường, việc giới hạn số tiết khiến nhiều trường không thể sắp xếp đủ thời lượng học. Một số lớp như tiếng Anh tích hợp có thêm tới 8 tiết/tuần, chưa kể kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ, dẫn tới vượt giới hạn 35 tiết/tuần.

"Do đó, tôi dự định chia chương trình chính khóa thành 3-4 tiết buổi sáng, 2-3 tiết buổi chiều. Sau đó phụ huynh có thể đón con về. Nếu phụ huynh nào muốn con học thêm kỹ năng sống, học STEM… thì đăng ký học tiếp đến 4-5 giờ chiều” - ông Cường nói.

Hiệu trưởng một Trường THPT ở ngoại thành cho hay, quy định mỗi ngày dạy không quá 7 tiết chỉ phù hợp với khối 10 và 11. Tuy nhiên, đối với học sinh lớp 12 – đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp với 4 môn (2 bắt buộc và 2 tự chọn), việc chỉ học 7 tiết/ngày sẽ gây khó trong phân bố thời lượng ôn tập.

Một vướng mắc khác là về kinh phí thực hiện. "Bộ GD&ĐT nêu các tỉnh, thành cấp kinh phí cho hoạt động này, nhưng TP.HCM chưa có hướng dẫn cụ thể. Trong khi đó, HĐND TP chỉ mới phê duyệt 9 khoản thu trong năm học, không bao gồm kinh phí cho dạy học buổi hai" - vị này đặt vấn đề.

Trường học tổ chức các hoạt động khi dạy 2 buổi/ngày. (Trong ảnh câu lạc bộ võ thuật của Trường THCS Trường Thạnh). Ảnh: NTCC

Ông Nguyễn Tường Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh, cho biết hiện các trường đang chờ hướng dẫn từ Sở GD&ĐT TP.HCM.

“Ngoài chương trình chính khóa, còn phải triển khai đề án tiếng Anh, Tin học của TP. Nếu mỗi ngày chỉ dạy 7 tiết sẽ không đủ thời gian. Chúng tôi mong sớm có hướng dẫn rõ ràng để các trường thực hiện đúng quy định”, ông Thịnh nói.

Cần phân biệt rõ buổi 2 và chương trình nhà trường

Để thực hiện đúng việc dạy học 2 buổi/ngày, hiệu trưởng một trường THCS tại khu vực trung tâm TP chia sẻ, các trường cần phân biệt rõ giữa buổi 2 và chương trình nhà trường.

Nhiều trường học tại TP.HCM đã thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, trước đó TP có cho phép các trường thu phí buổi 2 để thực hiện. Ảnh: HA

Cụ thể, buổi 2 là học tăng tiết hỗ trợ học sinh tiếp thu chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt hơn và phát triển năng khiếu (thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, đọc sách).

Còn chương trình nhà trường là các hoạt động STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với người nước ngoài...Những hoạt động này không thể đưa vào buổi 2 vì giáo viên không dạy được, không có giáo trình, phương tiện như app học tiếng Anh...

Tiền cho thu buổi 2 (theo quy định trước đây của Sở GD&ĐT) cũng không thể chi trả đủ cho các công ty đối tác. Vì thế, cần phải tách bạch hai loại hình này. Đặc biệt, cả 2 loại hình phải được sự đồng thuận của đa số phụ huynh, hoặc mức thu trần do cơ quan quản lý quy định.

Tại TP.HCM, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đã được triển khai từ nhiều năm qua.

Theo Sở GD&ĐT, dạy học 2 buổi/ngày nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; thực hiện đổi mới dạy học cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM thời điểm trước hợp nhất, tỉ lệ dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học hiện đạt 92,98%; tỉ lệ dạy học 2 buổi/ngày ở cấp trung học đạt 93%.

Các trường THCS và THPT sau khi có quyết định cho phép dạy học 2 buổi/ngày sẽ chủ động xây dựng nội dung kế hoạch dạy học chi tiết cho các môn học trên cơ sở đảm bảo nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và thời lượng dạy học.

Sắp tới, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có văn bản hướng dẫn về vấn đề này.