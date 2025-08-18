Hàng loạt địa phương công bố lịch tựu trường năm học 2025-2026

Lịch tựu trường chung của cả nước

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 được Bộ GD&ĐT ban hành, lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9.

Căn cứ vào lịch khai giảng này, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần, tức là từ ngày 29/8. Riêng học sinh các khối đầu cấp và cuối cấp, bao gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12, sẽ tựu trường sớm hơn, trước hai tuần, tức là từ ngày 22/8. Điều này giúp các em có thêm thời gian làm quen với môi trường mới hoặc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và tốt nghiệp quan trọng.

Lịch tựu trường cụ thể tại một số địa phương

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành đã công bố lịch tựu trường chính thức cho học sinh các cấp. Dưới đây là bảng tổng hợp lịch tựu trường của một số địa phương:

Khung thời gian năm học chính thức

Năm học 2025-2026 sẽ có 35 tuần thực học, bao gồm 18 tuần cho học kỳ I và 17 tuần cho học kỳ II.

• Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 5/9/2025 và kết thúc trước 18/1/2026.

• Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 19/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31/5/2026.

• Xét tốt nghiệp: Công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS sẽ hoàn thành trước 30/6/2026.

• Tuyển sinh đầu cấp: Tuyển sinh lớp 1, 6 và 10 cho năm học 2026-2027 sẽ hoàn thành trước 31/7/2026.