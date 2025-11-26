Nhiều trường đại học 'khai tử' tổ hợp truyền thống, siết chặt xét tuyển học bạ

Loại bỏ tổ hợp truyền thống và định hướng khối ngành mới

Xu hướng điều chỉnh tổ hợp xét tuyển đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở các trường khối ngành công an, quân đội và kỹ thuật. Các trường đang dần loại bỏ các tổ hợp không còn phù hợp, thay thế bằng các tổ hợp tập trung vào môn Toán và các môn khoa học, ngoại ngữ.

Trường Sĩ quan Chính trị đã chính thức không sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) trong năm 2026. Thay vào đó, trường chuyển sang sử dụng các tổ hợp có môn Toán như C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh).

Tương tự, Học viện Biên phòng cũng chỉ sử dụng ba tổ hợp C03, C04 và D01, loại bỏ hai tổ hợp truyền thống là C00 và A01 (Toán, Lý, Anh).

Ảnh minh hoạ.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến loại bỏ xét tuyển bằng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh) khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp. Các ngành của trường hầu hết sẽ sử dụng các tổ hợp ưu tiên Toán và Lý, đặc biệt là tổ hợp X06 (Toán, Lý, Tin), nhấn mạnh vai trò của Tin học trong đào tạo công nghệ.

Trong thông báo dự kiến về phương thức tuyển sinh 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết môn Toán sẽ là môn bắt buộc và trường sẽ không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển. Nếu thí sinh sử dụng tổ hợp có môn Tiếng Anh, bắt buộc phải dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Những điều chỉnh này thể hiện sự ưu tiên rõ rệt cho các thí sinh có nền tảng tốt về tư duy logic, khoa học tự nhiên và khả năng ngoại ngữ, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

Siết chặt phương thức xét tuyển bằng học bạ

Bên cạnh việc thay đổi tổ hợp môn, việc siết chặt và giảm thiểu phương thức xét tuyển học bạ (điểm trung bình THPT) cũng đang trở thành xu thế chung của nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã thông báo chính thức không sử dụng học bạ để xét tuyển vào tất cả các ngành từ năm 2026.

Trước đó, Đại học Nha Trang cũng đã bỏ phương thức này từ năm 2025.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 quyết định bỏ xét học bạ với 17 ngành có độ cạnh tranh và điểm chuẩn cao. Trường chỉ giữ lại phương thức này ở một số ngành có tính chất đặc thù nhằm đảm bảo công bằng cho nhóm thí sinh yếu thế hoặc khó khăn trong điều kiện tiếp cận các kỳ thi đánh giá năng lực.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dự kiến giảm vai trò của học bạ trong xét tuyển tài năng. Theo đó, điểm học bạ từng được sử dụng để tính điểm hồ sơ năng lực sẽ dự kiến được thay thế bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Đại học Công thương TP HCM cũng dự kiến sẽ thực hiện việc siết chặt phương thức xét tuyển học bạ từ năm 2028.

Các chuyên gia giáo dục nhận định, việc các trường đại học hàng đầu đồng loạt giảm hoặc bỏ xét tuyển học bạ là bước đi cần thiết để khắc phục tình trạng lạm phát điểm, nâng cao độ tin cậy của kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực riêng, từ đó cải thiện chất lượng tuyển sinh đầu vào một cách thực chất.