Tuyển sinh Đại học 2026: Ưu tiên kỳ thi độc lập, loại bỏ dần xét tuyển học bạ

Loại bỏ phương thức xét tuyển không phù hợp

Nhiều trường đại học đã sớm công bố phương án dự kiến, trong đó sự thay đổi của Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) là đáng chú ý nhất. Trường dự kiến ổn định chỉ tiêu nhưng sẽ thu gọn tổ hợp xét tuyển về các khối ngành cốt lõi (A00, A01, X06).

Quan trọng hơn, Trường Đại học Công nghệ tuyên bố không xét tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải Khoa học Kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia/quốc tế. Thay vào đó, trường tập trung tuyển thẳng học sinh đạt giải ở các môn học nền tảng như Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, khẳng định cam kết về chất lượng thực chất và chọn người học có năng lực phù hợp với khối ngành công nghệ.

Cùng xu hướng, nhiều trường khu vực phía Nam cũng đưa ra tín hiệu giảm hoặc loại bỏ dần tỷ trọng xét tuyển bằng học bạ THPT. Điển hình, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến giảm tỷ trọng học bạ, và Trường Đại học Công thương TP.HCM thậm chí lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn phương thức này từ năm 2028.

Kỳ thi độc lập và xét tuyển đa tiêu chí lên ngôi

Xu hướng giảm phương thức xét tuyển và tăng cường đánh giá năng lực được thể hiện rõ ràng qua vai trò ngày càng lớn của các kỳ thi độc lập.

Nhiều trường đại học đã sớm công bố phương án tuyển sinh 2026 dự kiến.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giữ ổn định tổng chỉ tiêu khoảng 9.880 sinh viên và 3 phương thức tuyển sinh chính: Xét tuyển Tài năng, Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá Tư duy (TSA), và Xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, trong phương thức Xét tuyển Tài năng, nhà trường công bố rõ công thức tính điểm Hồ sơ Năng lực (HSNL), trong đó kết quả thi Đánh giá Tư duy (TSA) được tích hợp làm một thành phần. Cụ thể: Điểm HSNL = Điểm Tư duy + Điểm Thành tích + Điểm Thưởng. Điểm Tư duy được quy đổi trực tiếp từ điểm thi TSA của thí sinh.

Việc tích hợp kết quả kỳ thi TSA vào phương thức xét tuyển tổng hợp cho thấy ĐHBKHN sử dụng TSA như một tiêu chí định lượng cốt lõi, nâng cao tính khoa học và khách quan cho phương thức xét tuyển bằng hồ sơ.

Ở phía Nam, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiếp tục tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt và dự kiến mở rộng quy mô, địa điểm thi.

Các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM duy trì phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp điểm ĐGNL với điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục khẳng định sẽ giảm mạnh chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mở rộng các phương thức kết hợp và kỳ thi Đánh giá Năng lực chuyên biệt, củng cố xu hướng chung của các trường hàng đầu.

Đào tạo đón đầu nền kinh tế số

Song hành với việc đổi mới phương thức, các trường cũng mở rộng ngành học theo xu hướng công nghệ và kinh tế hiện đại.

Trường Đại học Thương mại dự kiến mở ngành Khoa học máy tính với chương trình "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh", đồng thời mở rộng các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP), chú trọng phân tích dữ liệu.

Tương tự, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM mở mới 6 ngành/chương trình đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển như Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quản trị khách sạn và Bảo hiểm.