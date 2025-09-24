42% thí sinh chọn học bạ, nhưng phương thức xét tuyển đại học này sắp bị khai tử?

Bộ GD&ĐT vừa lấy ý kiến về việc bỏ hay duy trì xét học bạ, tại hội nghị về giáo dục đại học.

Trả lời PV Tiền Phong, đại diện nhiều trường cho hay đã lựa chọn duy trì phương thức này nhưng có lộ trình dừng lại trong một vài năm tới.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP. HCM nêu quan điểm, nhà trường sẽ dừng tuyển sinh bằng học bạ từ năm 2026.

Sở dĩ như vậy, theo TS Trung, nhà trường muốn nâng cao chất lượng nguồn tuyển nên sẽ xem xét không xét tuyển học bạ mà sử dụng phương thức xét kết hợp nhiều thành phần trong đó điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực là hai thành phần chính.

Cũng theo ông Trung, 2 năm trước trường Đại học Công nghiệp TP HCM có phân tích đánh giá kết quả học tập giữa các phương thức và kết quả là tương đồng, tuy nhiên năm 2025 qua phân tích kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm thi tốt nghiệp THPT thì nhà trường nhận thấy sự không tương quan ngày càng lớn.

“Vì thế, nhà trường sẽ dừng tuyển sinh xét tuyển bằng học bạ. Nhưng hiển nhiên vẫn ủng hộ quan điểm để các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh”- vị trưởng phòng đào tạo thừa nhận.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho rằng, ông không ủng hộ việc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT mà ủng hộ quan điểm các trường đại học tự quyết định trong vấn đề tuyển sinh.

Cũng theo ông Sơn, trường đã có lộ trình giảm dần, sau đó sẽ bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT vào năm 2028. Năm 2022 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ là 40% chỉ tiêu, còn năm 2023 là từ 35% chỉ tiêu trở lên.

Theo quan điểm của ông Sơn nên để các trường giữ phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Thứ nhất, là xét tuyển học bạ cả ba năm cấp 3 sẽ giúp đánh giá quá trình học tập suốt ba năm THPT, không chỉ đơn thuần là kết quả của một kỳ thi cuối năm. Điều này giúp nhìn nhận được sự nỗ lực và tiến bộ của thí sinh trong suốt thời gian học, thay vì chỉ đánh giá qua một kỳ thi duy nhất.

Thứ hai, là làm giảm căng thẳng cho thí sinh. Nếu chỉ xét tuyển qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể gặp nhiều rủi ro trong việc thiếu may mắn vào ngày thi. Xét tuyển học bạ giúp giảm bớt áp lực này và tạo cơ hội cho những thí sinh học tốt nhưng chưa thể hiện được khả năng trong một kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thứ ba, là xét tuyển học bạ THPT cũng khuyến khích các em học sinh chú trọng hơn vào học tập trong suốt năm học thay vì chỉ tập trung vào kỳ thi cuối năm, điều này thúc đẩy sự phát triển toàn diện và khả năng học hỏi liên tục ở bậc phổ thông.

“Việc xét tuyển bằng học bạ THPT là đúng, nhưng phải xem lại cách đánh giá của các thầy cô. Vì có trường hợp điểm học bạ THPT được các thầy cô cho vô tội vạ nên có sự bất công trong cách đánh giá vì có trường THPT đánh giá gắt gao, có trường thì nhẹ nhàng, nhất là các trường THPT tư thục”- ông Sơn nêu quan điểm.

Chính vì thấy sự không công bằng nên trường Đại học Công Thương TP.HCM đã dần dần tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, khoảng 15% chỉ tiêu.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng: “Quan điểm của tôi là xét điểm học bạ và bỏ kì thi tốt nghiệp THPT là mục tiêu chúng ta hướng tới. Nhưng ở thời điểm hiện nay tiêu cực tràn lan mà giải pháp mang tính chất đại trà thì không hay”- TS Khuyến nêu quan điểm.

Ông Khuyến cho rằng, trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay, tình trạng xin điểm, thậm chí đáng buồn hơn là mua điểm vẫn còn xuất hiện. Không thể tin cậy kết quả học bạ để đưa vào một kỳ tuyển sinh mang tính chất chọn lọc rất chặt chẽ.

Theo ông Khuyến, xét tuyển đại học đòi hỏi sự cạnh tranh. Có khi, thí sinh chỉ hơn nhau 1/4 điểm đã quyết định việc đỗ hay trượt.

“Không nên bỏ hoàn toàn xét tuyển bằng học bạ. Điểm học bạ có thể là một tiêu chí phụ để tiếp tục chọn lọc, cùng với những tiêu chí phụ khác. Các trường đại học top giữa đặc biệt trường top dưới khi cung thừa thãi so với cầu thì không nên cấm tuyệt đối. Tuy nhiên, các trường đại học nên dùng kết quả của những trường phổ thông đã thể hiện được tín nhiệm với xã hội. Bộ GD&ĐT nên công bố những trường phổ thông như thế”- ông Khuyến nhấn mạnh.

Năm 2025, khoảng 42,4% trong gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm này, là nhóm đông nhất. Tiếp theo là nhóm xét bằng điểm thi tốt nghiệp (39,1%), còn lại ở 15 phương thức khác.

Theo Bộ GD&ĐT, trung bình điểm học bạ cao hơn 1-2 điểm so với thi tốt nghiệp THPT.