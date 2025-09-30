Nhà trường báo công an về bài đăng suất ăn bán trú 'lèo tèo' trên mạng

Ngày 29-9, bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi UBND phường Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk về suất ăn bán trú cho học sinh.

Bài đăng của phụ huynh trên một hội nhóm, bày tỏ sự không hài lòng về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, một số hội nhóm phụ huynh đăng tải hình ảnh suất ăn trưa, kèm nội dung cho rằng đây là suất ăn cho học sinh tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh với trị giá suất ăn 37.000 đồng gây dư luận trái chiều.

Theo đó, bài đăng kèm theo một số hình ảnh cơm, rau xào, canh, trứng hấp thịt xay khá ít so với giá tiền 37.000 đồng/suất.

Theo bà Tuyết, hình ảnh suất ăn trên mạng xã hội là do nhân viên y tế của trường chụp lại khẩu phần học sinh đã ăn dở dang, gửi lên nhóm Zalo của nhà trường để "khoe" việc học sinh khen khẩu phần ăn vào ngày 15-9 ngon. Tuy nhiên, sau đó những hình ảnh về suất ăn này lại được dùng để đăng tải, kèm theo nội dung sai sự thật.

Vẫn lời bà Tuyết, nội dung đăng tải cho rằng suất ăn trị giá 37.000 đồng/suất là sai sự thật. Nhà trường thống nhất với phụ huynh học sinh, thu tiền bán trú mức 820.000 đồng/học sinh/tháng. Trong đó, có tiền ăn 570.000 đồng và 250.000 đồng tiền bảo mẫu phục vụ học sinh ngủ nghỉ tại trường.

Với mức thu này, mỗi suất ăn trưa khoảng 15.000 đến 31.000 đồng, tuỳ theo thực phẩm và uống sữa vào bữa xế.

"Suất ăn ngày 15-9 bị đăng lên mạng xã hội có giá trị hơn 22.000 đồng, không phải mức 37.000 đồng. Các thông tin không đúng trên mạng xã hội khiến cộng đồng hiểu sai lệch về công tác bán trú của trường" - bà Tuyết nói.

Bà Tuyết nói thêm, ngoài việc báo cáo vụ việc, nhà trường sẽ có văn bản, đề nghị Công an phường Buôn Ma Thuột vào cuộc, xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý đối với những người đăng tin sai sự thật.

Một buổi ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Ảnh: N.D

Liên quan vụ việc, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra đột xuất bếp ăn, khẩu phần ăn tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Theo ông Quang, qua kiểm tra thực tế, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh về nguồn cung cấp thực phẩm, vệ sinh bếp ăn, lưu mẫu thực phẩm, tiêu chuẩn cấp dưỡng... đều đảm bảo theo quy định và chưa có căn cứ về việc trường cắt xén thực phẩm của học sinh.

Theo ông Quang, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm, nhất là công tác bán trú, khẩu phần ăn của học sinh phải đầy đủ, tuân thủ theo các quy định.

Vẫn lời ông Quang, trường hợp phát hiện các trường học vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, cắt xén khẩu phần ăn hoặc công tác vệ sinh trường học không đảm bảo, Sở sẽ xử lý nghiêm.