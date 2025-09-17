Phụ huynh lao đao vì trường ở Hà Nội đột ngột dừng học bán trú

Chia sẻ với VietNamNet, chị T.L (có con học lớp 9, Trường THCS Văn Yên) cho hay, đầu tháng 9, gia đình nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm cho biết, năm học 2025-2026, nhà trường không tổ chức trông bán trú đối với học sinh khối 8 và 9; phụ huynh chủ động đưa đón con buổi trưa.

Thông tin này khiến rất nhiều phụ huynh bất ngờ và chưa thể xoay sở được việc đưa đón con buổi trưa.

Chia sẻ về bất cập này, vợ chồng chị T.L tỏ ra bất ngờ và băn khoăn bởi con theo học tại trường từ lớp 6 và những năm trước trường đều tổ chức trông bán trú cho tất cả các khối.

“Các năm trước, nhà trường vẫn tổ chức bán trú cho học sinh khối 8 và 9. Không hiểu sao năm nay trường bỗng đột ngột dừng việc này, dù vẫn tổ chức cho học sinh ăn bữa trưa. Sau đó, các con phải ra về hoặc vạ vật ở trường nhưng không ai quản lý. Vợ chồng tôi đều đi làm, giờ phải lo thêm việc đưa đón con về và quản lý tại nhà tới chiều; không dám cho con lang thang gần trường, sợ con bị dụ dỗ vào tệ nạn”, chị T.L phàn nàn.

Trường THCS Văn Yên, phường Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: T.L

Chị T.L cho biết, nhà chị gần trường, chỉ cách khoảng 1km, nhưng con vẫn phải sang đường lớn, đông xe cộ, tiềm ẩn nguy hiểm. “Chúng tôi định để con đi bộ về nhà nhưng thực sự không yên tâm. Trẻ tuổi này rất khó quản lý. Con đi bộ về đường đông cũng nhiều mối lo”, chị T.L bày tỏ.

Chị cũng thắc mắc lý do gì khiến nhà trường đưa ra thông báo này ngay từ đầu năm học và nhắc lại trong buổi họp phụ huynh toàn trường chứ không hề lấy ý kiến, thỏa thuận với cha mẹ học sinh.

"Tại sao mọi năm làm được, năm nay lại bỗng không tổ chức", người mẹ đặt câu hỏi về việc trường ngừng trông bán trú.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trương Thị Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Yên cho hay, việc thay đổi này đến từ những lý do khách quan.

Theo bà Liên, năm nay, nhà trường triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo chủ trương chung, nhưng do điều kiện số phòng học không đủ đáp ứng, nên chỉ tổ chức đối với 2 khối 6 và 7. Với 2 khối này, nhà trường vẫn tổ chức chăm sóc bán trú như các năm trước. Riêng với khối 8 và 9, năm nay học sinh chỉ học một buổi nên trường không tổ chức bán trú.

“Do trường quá đông lớp nên không triển khai được hết với tất cả các khối, chỉ ưu tiên học sinh nhỏ tuổi hơn (khối 6 và 7) được học 2 buổi/ngày. Ngoài ra, nhiều học sinh khối 9 học thêm ở các trung tâm, đơn vị ôn thi và có nguyện vọng ăn trưa, nghỉ trưa tại nhà, số em muốn ăn, nghỉ ở trường quá ít (khoảng 30) nên nhà trường không thể triển khai vì còn liên quan đến việc thuê người trông phòng nghỉ buổi trưa. Điều này nhà trường đã trả lời, giải thích trong buổi họp phụ huynh mới đây”, bà Liên nói.

Vị hiệu trưởng cho hay, một lý do khách quan nữa là trước đây, với khối lớp 8 và 9, ngoài buổi học chính khóa còn 1 buổi học thêm trong nhà trường nên mới thực hiện trông bán trú. Nhưng sau Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT, các học sinh khối 9 không còn học thêm tại trường vào buổi chiều nữa.

Ngoài ra, theo bà Liên, năm học trước và năm học này, Trường THCS Văn Yên tăng số lớp quá nhiều. So với năm học 2023-2024, năm ngoái, trường tăng 6 lớp 6 (nay đã lên lớp 7), còn năm nay tiếp tục tăng thêm 7 lớp 6. “Như vậy, 2 năm liền, trường tăng 13 lớp, nên cơ sở vật chất phải điều chỉnh theo từng năm, không thể giữ nguyên như trước”, bà Liên nói.

Bà Liên cho biết, hiện trường chỉ có 48 phòng học trong khi có tới 63 lớp, vì vậy không thể tổ chức dạy hai buổi/ngày cho tất cả các khối. “Chúng tôi rất mong có đủ phòng để triển khai dạy hai buổi ở cả bốn khối. Nhà trường hiểu điều này gây bất tiện cho phụ huynh trong việc quản lý con em, nhưng mong nhận được sự thông cảm vì đây là khó khăn khách quan của năm học này. Chúng tôi cũng đã thông tin trong cuộc họp phụ huynh vừa qua, song có thể giáo viên chủ nhiệm chưa truyền đạt thật đầy đủ nên một số phụ huynh vẫn còn thắc mắc,” bà Liên nói.