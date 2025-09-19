Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú

Năm học 2025-2026, 100% trường tiểu học và nhiều trường THCS triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các nhà trường phải đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về điều kiện cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu bếp ăn tập thể phải được thiết kế, bố trí theo nguyên tắc một chiều: khu tiếp nhận nguyên liệu - sơ chế - chế biến - chia suất ăn - lưu mẫu. Có lưới chắn côn trùng tại cửa ra vào và cửa sổ. Có khu vực rửa tay, vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bảo đảm đủ nước sạch dùng cho ăn uống, chế biến theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm: 100% thực phẩm phải có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chỉ nhập thực phẩm từ các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh được công bố sản phẩm theo quy định. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn, biến chất.

Về quy trình chế biến, bảo quản: Thực hiện nghiêm “Kiểm thực ba bước”, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình chế biến, kiểm tra trước khi sử dụng.

Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Dụng cụ chế biến, bảo quản phải riêng biệt cho thực phẩm sống và chín, có nhãn/biển báo phân biệt. Có tủ lưu trữ, bảo quản thực phẩm chín và nguyên liệu sống riêng biệt.

Đặc biệt, khi ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm.

“Hợp đồng cần ghi rõ trách nhiệm pháp lý, nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc cung cấp thực phẩm không đảm bảo”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.

Sở này cũng chỉ đạo các nhà trường công khai tài chính hằng ngày, trong đó có tổng số suất ăn, số tiền thu – chi, chênh lệch trong ngày cũng như thực đơn, nguồn gốc thực phẩm. Hình thức là niêm yết thông tin tại bảng tin của trường, treo mã QR ở vị trí thuận lợi để phụ huynh dễ dàng tra cứu; cập nhật trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của trường (nếu có).

Nội dung công khai gồm danh mục nhà cung cấp thực phẩm, hợp đồng, giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm, thực đơn hằng ngày, lưu mẫu thức ăn, kết quả kiểm thực 3 bước và biên bản giao nhận thực phẩm.

Các trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị. Nếu để xảy ra vi phạm hay ngộ độc thực phẩm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Năm học 2025-2026, Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.Theo đó, nhóm 1 gồm học sinh đang học tại 23 xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Nhóm 2 gồm các học sinh còn lại trên toàn thành phố, nhận mức hỗ trợ 20.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa là 9 tháng học thực tế mỗi năm, tương đương với khoảng 180 ngày ăn/năm học.

Thành phố Hà Nội dành tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.