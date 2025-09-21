Trường tiểu học ở Đà Lạt tạm ngưng bán trú sau tố cáo sử dụng thực phẩm bẩn

Ngày 20-9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt), đã ký thông báo chính thức về việc tạm ngưng tổ chức ăn bán trú tại trường.

Nhà trường ngưng bán trú vì mất nguồn cung cấp thực phẩm

Theo bà Nga, từ ngày 19-9, trường nhận được văn bản của các cơ sở cung cấp thực phẩm thông báo ngưng hợp đồng từ ngày 22-9. Điều này khiến trường không còn nguồn thực phẩm hợp pháp, đảm bảo để tiếp tục phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Trường Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt tạm ngưng bán trú sau vụ việc tố cáo “thực phẩm bẩn”. Ảnh: PN

“Trong thời gian chờ lựa chọn đơn vị cung cấp mới và hoàn tất thủ tục đấu thầu theo quy định, trường buộc phải tạm ngưng bán trú từ ngày 22-9. Khi đủ điều kiện, trường sẽ tổ chức lại và thông báo cho phụ huynh” thông báo nêu.

Trong thời gian tạm ngưng bán trú, phụ huynh phải chủ động đưa đón con em sau giờ học theo khung giờ cố định.

Quyết định này được ban hành trong bối cảnh dư luận đang đặc biệt quan tâm đến đơn tố cáo của một số cá nhân thuộc tổ bếp (đã nghỉ việc), cho rằng trường từng sử dụng thực phẩm không đảm bảo cho học sinh. Vụ việc gây bức xúc và hoang mang trong phụ huynh những ngày qua.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các sở, ngành và chính quyền cơ sở, yêu cầu khẩn trương xác minh vụ việc tố cáo “thực phẩm bẩn” tại Trường Tiểu học Trưng Vương.

Tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, làm rõ phản ánh, truy trách nhiệm và báo cáo kết quả trước ngày 23-9.

Trường tiểu học ở Đà Lạt tạm ngưng bán trú từ 22-9. Ảnh: CP

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được giao nhiệm vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, cung ứng thực phẩm kém chất lượng; đặc biệt chú trọng đến nhập lậu, sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc.

Sở Nông nghiệp & Môi trường, Sở Công Thương phải tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, ngăn chặn hàng nhập lậu, nhất là khi đưa vào trường học.

Riêng ngành giáo dục, UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò phối hợp chặt chẽ với đại diện phụ huynh trong giám sát bếp ăn bán trú. Đồng thời, giáo viên và học sinh cần được trang bị kiến thức để tự bảo vệ trước nguy cơ ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm.

Vụ việc tại Trường Tiểu học Trưng Vương diễn ra chỉ ít tuần sau khai giảng năm học mới, đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng, mất niềm tin vào chất lượng bữa ăn bán trú – vốn là nhu cầu thiết yếu của phần lớn học sinh tiểu học đô thị.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể, đặc biệt những trường có quy mô lớn, nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bữa ăn học đường.