Ngày mai 7-10, trường học Hà Nội chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học

Trường Mầm non Kid's Color (Nam Từ Liêm) vẫn linh động nhận trông trẻ với những gia đình không có điều kiện để con ở nhà ngày 6/10 (Ảnh FPNT)

Chiều 6/10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có thông báo số 3 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo).

Theo Sở, căn cứ Công điện 188/CĐ-TTg ngày 06/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và bản tin dự báo lúc 14h00 cùng ngày: Bão số 11 (Matmo) đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại Hà Nội từ chiều 06/10 đến chiều 07/10 (lượng mưa 40–70mm, có nơi trên 100mm). Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Gd-ĐT Hà Nội đề nghị: Hiệu trưởng các trường, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Thông báo số 2, đặc biệt là: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; Rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú; Bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở GD-ĐT Hà Nội.

Ngày 6/10, báo số 11 không gây mưa lớn trên toàn thành phố như dự báo trước đó. 6 giờ sáng 6/10, Sở GD-ĐT gửi thông báo số 2, cho phép các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố được chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học.

Theo đó, các trường có thể cho học sinh học trực tuyến hoặc đón học sinh đến trường dạy trực tiếp, tuỳ điều kiện thực tế từng khu vực. Với trường hợp học sinh đến trường, các đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Được biết, một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đã thông báo tới phụ huynh, gia đình có nhu cầu có thể đưa con đến trường thay vì cho con nghỉ học do trẻ mầm non không thể ở nhà một mình trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm.