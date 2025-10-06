Hà Nội đổi thông báo, nhiều trường đón học sinh ngày 6/10

Thông báo trên được Sở phát đi lúc khoảng 6h30 sáng nay, cho biết căn cứ vào thông tin dự báo lúc 5h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Theo đó, bão Matmo (bão số 11) đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh, Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, song có thể có mưa cục bộ lên tới 150 mm, khiến một số nơi ngập.

Sở yêu cầu các trường theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động và linh hoạt kế hoạch dạy học. Nếu các em đi học, trường phải tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt để đảm bảo an toàn cho cả cô và trò.

Điều chỉnh này được đưa ra sau khoảng 13 tiếng, kể từ khi Sở thông báo nghỉ học toàn thành phố với 2,3 triệu học sinh vào chiều 5/10.

Học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Mỹ Đình 1, rời trường sáng 1/10 sau một đêm ngủ lại vì mưa lớn gây ngập. Ảnh: Fanpage nhà trường

Trước thay đổi của Sở, một số trường mầm non thông báo nhận trẻ ngày 6/10.

Chị Thanh Dương, trú tại phường Từ Liêm, bất ngờ trước quyết định này, nhưng cũng vui mừng vì có thể cho con gái 3 tuổi đến trường để không xáo trộn công việc.

"Nhà trường nhờ phụ huynh cho con ăn sáng tại nhà do không chuẩn bị kịp thực phẩm nấu bữa sáng. Các hoạt động dạy và học còn lại diễn ra bình thường. Phụ huynh có thể đăng ký cho con đi học hoặc nghỉ như thông báo tối qua", chị nói, cho biết thêm 5 phụ huynh lập tức đăng ký cho con đến lớp, một số báo nghỉ do đã xin phép ở nhà trông con, còn một số chưa đọc thông báo.

Chị Dương cho rằng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nên nhất quán trong việc chủ động để các trường linh hoạt, tự quyết việc nghỉ học hay không trong những ngày mưa bão, thay vì thông báo nghỉ diện rộng.

"Nếu không có thông báo cho toàn thành phố nghỉ học hôm qua, có lẽ trường con tôi vẫn nhận trẻ khi phụ huynh có nhu cầu và không phải báo lại vội vàng như sáng nay", chị Dương nhìn nhận.

Hiệu trưởng một trường THCS cho biết tới gần 7h30, cô mới đọc được thông báo mới của Sở được gửi qua Zalo, nên "không xoay kịp". Vì vậy, trường của cô vẫn giữ kế hoạch như hôm qua là học sinh nghỉ học.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h hôm nay, tâm bão ở phía nam tỉnh Quảng Tây, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giảm 4 cấp so với 19h hôm qua.

Bão đang giữ hướng tây tây bắc, tốc độ 20 km/h, tiếp tục tiến sâu vào đất liền Trung Quốc và đến 16h hôm nay thì ở vùng núi phía bắc của Việt Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

Từ chiều qua, nhiều trường ở Hà Nội đã chủ động báo học online ngày 6/10, như chuyên Hà Nội - Amsterdam, Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Phenikaa...

Hôm 30/9, bão Bualoi (cơn bão số 10) gây mưa lớn liên tục, làm phát sinh hơn 80 điểm ngập ở Hà Nội, giao thông hỗn loạn. Nhiều bố mẹ vật lộn để đưa con về nhà, không ít trường phải tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối, ngủ qua đêm.

Tối cùng ngày, Sở thông báo tất cả học sinh nghỉ ngày hôm sau. Quyết định được cho là chậm trễ, khiến phụ huynh phản ứng.