Đã có kết quả khám sức khoẻ 5 học sinh bị cô giáo phạt tự chích kim tiêm vào tay

Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) cho biết sáng cùng ngày, trường đã phối hợp với phụ huynh đưa 5 học sinh bị cô giáo phạt tự chích kim tiêm vào tay đi kiểm tra y tế.

5 học sinh bị cô giáo phạt tự chích kim tiêm vào tay có sức khoẻ bình thường. Ảnh minh hoạ: Trường TH Lương Thế Vinh

Kết quả xét nghiệm máu bước đầu cho thấy các chỉ số của 5 em đều bình thường, không có dấu hiệu viêm nhiễm hay mắc các bệnh lý truyền nhiễm. Dù kết quả khả quan, nhà trường và gia đình sẽ tiếp tục theo dõi sát sức khỏe và diễn biến tâm lý của các em trong thời gian tới.

Về phía giáo viên vi phạm, bà Hạnh cho hay trường đã báo cáo sự việc lên cơ quan quản lý và thành lập Hội đồng kỷ luật đối với cô L.T.M theo quy định.

Bà Hạnh cho biết trường sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời chấn chỉnh lại quy tắc ứng xử trong toàn trường.

Trước đó, dư luận phản ứng gay gắt trước sự việc cô giáo L.T.M, giáo viên chủ nhiệm lớp 3, phạt 5 học sinh vi phạm nội quy bằng cách yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Ngay khi sự việc bị phát giác, nữ giáo viên đã bị đình chỉ công tác giảng dạy.

Theo Luật Giáo dục hiện hành, giáo viên không được phép có hành vi xúc phạm danh dự, thân thể người học. Tùy theo mức độ vi phạm, viên chức sẽ phải chịu một trong bốn hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.