Phụ huynh cân não vì đăng ký lớp 10 'như chơi chứng khoán'

Hôm 10/4, khi Sở Giáo dục và Đào tạo mở cổng tuyển sinh lớp 10, anh Quang ở quận Đống Đa cũ, đã sớm chọn xong ba nguyện vọng dựa trên lực học 7-7,5 điểm mỗi môn của con. Anh đặt nguyện vọng 1 vào trường Đống Đa gần nhà, tiếp đó là THPT Khương Đình. Riêng nguyện vọng 3, anh chọn THPT Đỗ Mười – một trường mới cách nhà 7 km với điểm chuẩn "tràn tuyến" năm ngoái chỉ 4,9 điểm một môn.

Dù vậy, lượng đăng ký vào trường Đỗ Mười tăng liên tục khiến anh bất an. Trường tuyển 675 học sinh nhưng sau ba ngày đã có gần 2.400 em ghi danh, đến 15/4 lên tới 4.500, chủ yếu là nguyện vọng 2 và 3.

Lo điểm chuẩn bị kéo lên cao, anh chuyển sang THPT Thạch Bàn nhưng tình hình cũng tương tự. Người bố lại bỏ chọn, đặt vào THPT Yên Viên, cách nhà chừng 20 km vì lượng hồ sơ mới khoảng 1.700, đầu vào năm ngoái ở mức 6,42 điểm một môn, nên an toàn hơn.

Dù đã đổi ba lần, anh Quang vẫn luôn ở trạng thái "trực chiến". Cứ vài tiếng, anh lại đăng nhập hệ thống để theo dõi biến động số lượng.

Cùng tâm trạng, anh Lê Quyền (quận Hoàng Mai cũ) cũng đang theo sát "lệnh" vào hai trường THPT Quang Trung và Lê Quý Đôn, ở nguyện vọng 2. Dù con gái có lực học tốt (8 điểm/môn), anh vẫn lăn tăn vì trường Quang Trung năm ngoái lấy điểm chuẩn thấp hơn khoảng 0,4 điểm, nhưng hiện tại có tới 2.200 nguyện vọng, còn Lê Quý Đôn là 1.500.

"Tôi tạm thời chọn Quang Trung, nhưng nếu số nguyện vọng tăng thì cân nhắc đổi, vì chênh lệch điểm giữa hai trường không lớn", anh Quyền nói.

Cả hai phụ huynh ví von quá trình này "hồi hộp như chơi chứng khoán".

Số nguyện vọng vào một số trường THPT ở Hà Nội, tính tới 18h30 ngày 15/4. Ảnh chụp màn hình

Nhiều năm qua, kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội luôn căng thẳng nhất cả nước, nhưng năm nay, tâm lý áp lực, hồi hộp của phụ huynh có phần rõ rệt hơn, theo thầy Nguyễn Ngọc Phúc, Phó hiệu trưởng THCS Trần Duy Hưng.

Lý do là lần đầu thành phố tuyển sinh "tràn tuyến", cho cả học sinh tạm trú dự thi, thay vì chia khu vực như các năm trước. Điều này tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhưng cũng khiến sự cạnh tranh ở các trường cao hơn.

Tỷ lệ có suất học lớp 10 THPT công lập chỉ 55% trong 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, thấp hơn nhiều năm gần đây (khoảng 62-64%).

Ngoài ra, các năm trước, học sinh đăng ký nguyện vọng bằng giấy và không được thay đổi. Nhưng năm nay, các em đăng ký trực tuyến, nhìn được số nguyện vọng ở từng trường theo thời gian thực, được đổi nguyện vọng vô số lần trong 8 ngày.

"Hệ thống rất hữu ích nhưng nó cũng góp phần tạo ra sự hồi hộp, xao động trong tâm lý các gia đình, ví dụ đăng ký rồi nhưng thấy trường nhận nhiều nguyện vọng quá lại chuyển", thầy Phúc nói.

Đây cũng là suy nghĩ của chị Phương Trang, ở Long Biên. Con chị nằm trong gần 1.200 em đăng ký vào trường THPT Nguyễn Gia Thiều, chủ yếu là nguyện vọng 1.

"Tôi chuẩn bị tinh thần nếu số này lên tới 2.000 sẽ chuyển sang trường Trần Phú - Hoàn Kiếm hoặc Lý Thường Kiệt, hoặc tính phương án khác", chị Trang nói. "Như một cuộc chiến cân não".

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội, tháng 6/2025 Ảnh: Đình Tùng

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ tâm lý lo lắng, muốn con vào trường tốt của phụ huynh. Song, ông khuyên các gia đình không chạy theo tâm lý đám đông, mà căn cứ năng lực của con, điều kiện đi lại, sinh hoạt để chọn trường phù hợp. Bởi đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập và sự phát triển lâu dài của học sinh, nhưng đôi khi bị xem nhẹ trong quá trình chọn trường.

Theo thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, vào lớp 10 công lập không phải con đường duy nhất. Các gia đình vẫn còn nhiều lựa chọn khác, như học tư thục, học nghề. Khi gỡ bỏ được tâm lý "phải vào công lập bằng mọi giá" và có phương án dự phòng, học sinh và phụ huynh sẽ bớt áp lực hơn.

Lịch đăng ký thi lớp 10 kéo dài tới hết ngày 17/4. Sau thời gian này, hệ thống đóng, phụ huynh không thể đổi nguyện vọng nữa. Còn hai ngày cuối, anh Quang cho hay sẽ tập trung "nghiên cứu" các trường top dưới, cân nhắc thay cả nguyện vọng 2 nếu lượng đăng ký vào trường Khương Đình tiếp tục tăng.

"Tôi sẽ xem khu Hà Đông hoặc Mỹ Đình có lựa chọn nào khả thi không. Muốn con có suất công lập thì đành chấp nhận đi xa vậy, rồi gia đình sẽ tính tiếp chuyện đi học thế nào sau", anh Quang nói.

* Tên phụ huynh được thay đổi