'Giờ vàng' cuối cùng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Theo dõi tỷ lệ chọi trực tuyến để quyết định chính xác

Tính đến sát ngày cuối, hệ thống tuyển sinh trực tuyến ghi nhận hơn 114.000 học sinh đã hoàn tất đăng ký, đạt tỷ lệ gần 80%.

Theo đánh giá từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hệ thống vận hành ổn định và thông suốt nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà trường và dữ liệu xác thực VNeID mức 2.

Điểm đặc biệt của kỳ tuyển sinh năm nay là thí sinh có thể theo dõi biến động số lượng đăng ký của từng trường theo thời gian thực. Điều này giúp các em có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh tại các trường mình quan tâm, từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp nhất trước khi cổng thông tin chính thức đóng lại vào 24 giờ hôm nay.

Thí sinh Hà Nội rà soát kỹ thông tin và tỷ lệ chọi trực tuyến trước khi hệ thống đóng cổng đăng ký vào 24 giờ hôm nay, 17/4.(ảnh minh hoạ)

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) lưu ý rằng mặc dù hệ thống cho phép theo dõi tỷ lệ chọi nhưng thí sinh không nên thay đổi nguyện vọng chỉ dựa trên con số này. Việc lựa chọn phải ưu tiên năng lực thực tế của bản thân và điều kiện di chuyển của gia đình để đảm bảo quá trình học tập ổn định lâu dài. Các trường cũng đã chủ động bố trí nhân lực hỗ trợ tối đa cho những trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc cần tư vấn chuyên sâu trong những giờ cao điểm cuối cùng.

Những thay đổi quan trọng giúp giảm rủi ro trượt nguyện vọng

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước ngoặt khi thí sinh được tự do đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập bất kỳ mà không bị giới hạn bởi khu vực tuyển sinh.

Đáng chú ý, mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng đã được thu hẹp đáng kể, cụ thể nguyện vọng 2 chỉ chênh 0,5 điểm và nguyện vọng 3 chênh 1 điểm so với nguyện vọng 1. Quy định mới này tạo ra hành lang an toàn rộng hơn, giúp thí sinh giảm bớt áp lực tâm lý và tránh tình trạng trượt cả ba nguyện vọng do mức điểm chuẩn quá gần nhau như những năm trước.

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026 - 2027 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức mới đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh yêu cầu các nhà trường phải quản lý chặt chẽ chỉ tiêu, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không nên chạy theo xu hướng dồn hồ sơ vào các trường tốp đầu nếu thực lực chưa thực sự tương xứng.

"Việc xét tuyển sẽ diễn ra bình đẳng giữa các nguyện vọng dựa trên mức điểm chênh lệch mới, do đó thí sinh cần tận dụng quy tắc này để sắp xếp thứ tự ưu tiên một cách khoa học. Các gia đình nên hoàn tất mọi thao tác sớm, tránh dồn vào những phút cuối cùng để phòng ngừa rủi ro về mạng lưới hoặc thiết bị, đảm bảo quyền lợi chính đáng trong kỳ thi quan trọng sắp tới", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền nói.