Quốc Khánh 02/09/2025

Ngành Sư phạm ở một trường phía Bắc có điểm chuẩn lên tới 27,94

Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn của các khoa, trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong năm 2025.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn cao nhất ở ngành Sư phạm Lịch sử với 27,94 điểm. Nhiều ngành của trường có mức điểm trên 27 như Sư phạm Ngữ văn 27,92 điểm, Sư phạm Địa lý 27,8 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,78 điểm...

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên năm 2025 như sau:

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay là 15 điểm đối với tất cả các ngành. Ngoài ra, trường cũng công bố điểm trúng tuyển theo bài thi đánh giá V-SAT là 225; điểm trúng tuyển theo kết quả học tập bậc THPT là 15 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên năm 2025 như sau:

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn dao động 17-19,5 điểm, trong đó cao nhất là các ngành dạy và học bằng tiếng Anh.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên năm 2025 như sau:

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2025

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.

-22/08/2025 15:57 PM (GMT+7)
