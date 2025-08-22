Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,32 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15 - 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, xếp sau đó là ngành Giáo dục mầm non.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Hạ Long tuyển 2.000 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển. Trong đó, năm nay là năm đầu tiên Trường Đại học Hạ Long sử dụng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tư duy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển đại học.