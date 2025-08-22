Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam từ 18 đến 27

Trưa 22/8, Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 ở tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Hàng không Việt Nam là 18, thuộc về bốn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025 ở tất cả phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Nếu xét bằng học bạ, thí sinh phải có điểm từ 22 đến 28,5 mới trúng tuyển, tăng 1-4 điểm tùy ngành. Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, điểm chuẩn của học viện ở khoảng 640-921,25, tăng 1-150 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học. Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 25 đến 29/8.

Năm nay, học viện tuyển hơn 4.600 sinh viên, tăng khoảng 1.100 so với năm ngoái. Các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ lớp 12; Điểm thi đánh giá năng lực; Xét chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB.

Thí sinh đạt giải thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, olympic cấp tỉnh, khu vực hoặc quốc gia, quốc tế từ năm 2022 đến nay được cộng 1-3 điểm.

Học phí Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2025-2026 khoảng 15,5-18,5 triệu đồng mỗi học kỳ.

Năm ngoái, đầu vào của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 26/30 điểm, cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay, chương trình tiếng Anh.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: VAA

Lệ Nguyễn