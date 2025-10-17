Học sinh lớp 11 dùng dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Chiều 17/10, lãnh đạo UBND xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm khiến một học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư (xã Quảng Bình), hai học sinh của Trường THPT Đặng Thai Mai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, học sinh lớp 11 bất ngờ dùng dao tấn công nam sinh lớp 12. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong không lâu sau đó.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.