Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn học đâm tử vong

Tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài) xảy ra một vụ án mạng khiến nhiều người bàng hoàng.

Hai nam sinh lớp 9 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc mất kiểm soát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học.

Nạn nhân là em V.M.K. (14 tuổi) gục xuống ngay tại sân bóng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng K. không qua khỏi.

Chiều 27/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Nội Bài xác nhận sự việc và cho biết cơ quan công an đang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.