ĐHQG TPHCM thông tin thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

Tại hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía Nam, kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 tổ chức vào chiều 5-12, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết mùa tuyển sinh 2026 sẽ ghi nhận nhiều điều chỉnh quan trọng theo quy định mới của Bộ GD-ĐT.

Trong bối cảnh đó, ĐHQG TPHCM xác định hai trụ cột trọng tâm: Chủ động thích ứng với các quy định, quy trình mới và nâng chất kỳ thi đánh giá năng lực.

TS Nguyễn Quốc Chính thông tin về thi đánh giá năng lực 2026

Lãnh đạo ĐHQG TPHCM khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị, chủ động phối hợp với Bộ GD-ĐT để triển khai phần mềm tuyển sinh, cập nhật quy chế mới và tổ chức tập huấn sớm cho các trường trong nhóm phía Nam. Việc chạy thử hệ thống sẽ được thực hiện từ sớm nhằm bảo đảm kỹ thuật ổn định, hạn chế tối đa sai sót khi lọc ảo và tuyển sinh.

Kỳ thi ĐGNL 2026 sẽ tiếp tục có hai đợt thi trước kỳ tốt nghiệp THPT, đồng thời mở rộng thêm địa điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đề thi giữ cấu trúc ổn định nhưng được cải tiến theo hướng chuẩn hóa quốc tế, tăng độ tin cậy và khả năng phân loại.

ĐHQG TPHCM cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong coi thi, chấm thi, siết chặt giám sát và phòng chống gian lận. Mục tiêu là bảo đảm mỗi đợt thi an toàn – nghiêm túc – minh bạch, đồng thời thân thiện và hỗ trợ tối đa cho thí sinh.

Việc triển khai hiệu quả hai trụ cột này cần sự đồng hành, góp ý và chia sẻ từ các trường ĐH trong nhóm phía Nam cũng như các đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi ĐGNL.

Thông tin sâu về kỳ thi ĐGNL 2026, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM), cho biết tiếp tục tổ chức 2 đợt thi kỳ thi ĐGNL trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng thời tại nhiều địa phương; phát triển ổn định và bền vững kỳ thi theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy với cấu trúc đề thi hiện tại; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức kỳ thi, hướng dẫn và giám sát để bảo đảm cán bộ thực hiện đúng quy định, quy trình, hạn chế sai sót, ngăn ngừa vi phạm.