Đại học Kinh tế Quốc dân công bố thông tin tuyển sinh năm 2026

Theo TS. Lê Anh Đức, vừa qua, Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân đã họp và có nghị quyết thông qua chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học năm 2026 của nhà trường.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Huy Nhượng đã ban hành quyết định về việc thông tin tuyển sinh trình độ đại học với 3 hình thức đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, đại học từ xa.

Tư vấn tuyển sinh năm 2025 tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Với hệ đại học chính quy, Đại học Kinh tế Quốc dân giữ ổn định quy mô và phương thức tuyển sinh. Quy mô tuyển sinh không quá 9.000 chỉ tiêu; với 3 phương thức tuyển sinh: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 4 tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển thẳng dự kiến 3% chỉ tiêu, 97% chỉ tiêu dành cho 2 phương thức còn lại. TS. Lê Anh Đức cho hay, năm 2025, phương thức xét tuyển thẳng chiếm gần 2,5% chỉ tiêu; phương thức xét tuyển kết hợp chiếm gần 80%; phương thức xét điểm thi tốt nghiệp chiếm 17,5%.

Năm 2026, phương thức xét tuyển kết hợp dành cho 3 nhóm đối tượng thí sinh. Thứ nhất, thí sinh có chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1.200 điểm trở lên và ACT từ 26 điểm trở lên cấp từ ngày 1/6/2024 đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2026.

Nhóm thứ hai là thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên; kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM từ 700 điểm trở lên; kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc tương đương) 5.5 trở lên kết hợp với điểm một trong 3 kì thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy trên.

Nhóm ba là thí sinh có điểm thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc tương đương) từ 5.5 trở lên kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và 1 trong các môn Ngữ văn, Lí, Hóa.

Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

Nguồn: Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Lê Anh Đức cho biết thêm, bên cạnh việc duy trì tuyển sinh 73 mã như năm 2025, nhà trường dự kiến tuyển sinh một số ngành/CTĐT mới trong năm 2026.

Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ cập nhật thông tin tuyển sinh chi tiết và cụ thể trước ngày 15/2/2026 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT (sau khi Bộ GD&ĐT công bố quy chế và hướng dẫn tuyển sinh năm 2026).

Điểm chuẩn xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 dao động từ 23-28,83/30 điểm.