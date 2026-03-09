Học viện Hàng không Việt Nam thông báo tuyển 6.580 chỉ tiêu

Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) vừa công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.

Theo đó, năm nay Học viện Hàng không Việt Nam tuyển 6.580 chỉ tiêu vào các ngành theo 5 phương thức xét tuyển, gồm:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Phương thức 2: Xét học bạ 3 năm bậc THPT.

Phương thức 3: Xét điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM.

Phương thức 4: Xét chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB

Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh năm 2026 của Học viện Hàng không Việt Nam: