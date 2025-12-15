Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học

Sự kiện: Tết Nguyên đán 2016

Tính đến giữa tháng 12, hàng loạt trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trong khi đa số nghỉ 14 ngày, gần 20 trường quyết định kéo dài kỳ nghỉ lên đến 3 tuần hoặc thậm chí cả tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ở xa.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ vào ngày 17/2/2026 (tức 30 Tết Âm lịch). Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ của các trường đại học, được phân loại theo độ dài kỳ nghỉ:

Nhóm trường nghỉ Tết Nguyên đán "siêu dài" (từ 28 đến 30 ngày)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học - 1

Nhóm trường nghỉ Tết dài (từ 19 đến 22 ngày)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học - 2

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học - 3

Nhóm trường nghỉ Tết phổ biến (14-17 ngày)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học - 4

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học - 5

Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 bao nhiêu ngày?
Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 bao nhiêu ngày?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, người lao động và...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Vi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/12/2025 07:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN