Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ vào ngày 17/2/2026 (tức 30 Tết Âm lịch). Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ của các trường đại học, được phân loại theo độ dài kỳ nghỉ:

Nhóm trường nghỉ Tết Nguyên đán "siêu dài" (từ 28 đến 30 ngày)

Nhóm trường nghỉ Tết dài (từ 19 đến 22 ngày)

Nhóm trường nghỉ Tết phổ biến (14-17 ngày)