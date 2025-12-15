Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của gần 50 trường đại học
Tính đến giữa tháng 12, hàng loạt trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trong khi đa số nghỉ 14 ngày, gần 20 trường quyết định kéo dài kỳ nghỉ lên đến 3 tuần hoặc thậm chí cả tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ở xa.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ vào ngày 17/2/2026 (tức 30 Tết Âm lịch). Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ của các trường đại học, được phân loại theo độ dài kỳ nghỉ:
Nhóm trường nghỉ Tết Nguyên đán "siêu dài" (từ 28 đến 30 ngày)
Nhóm trường nghỉ Tết dài (từ 19 đến 22 ngày)
Nhóm trường nghỉ Tết phổ biến (14-17 ngày)
