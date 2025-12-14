Chi tiết phương án sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD-ĐT TPHCM để lấy ý kiến góp ý từ các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các trường ĐH và các cơ sở giáo dục liên quan trên địa bàn TPHCM.

Theo dự thảo, đối với trường ĐH: Giữ nguyên 2 trường, gồm Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổ chức lại 1 trường, gồm: Trường ĐH Sài Gòn (sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn). Giữ nguyên 6 Trường CĐ.

Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore; Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP HCM; Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do: Các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.

Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý, gồm: Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist; Trường Trung cấp Suleco.

Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau sắp xếp, còn 21 đơn vị (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm: 3 trường ĐH, 17 trường CĐ, 1 trường trung cấp (trực thuộc Sở GD-ĐT).

Theo phương án sắp xếp, sáp nhập, TPHCM sẽ giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý

Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT: Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 02 Trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục.

Giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý. Việc thành lập các trường mới sẽ theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.

Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.

Như vậy, sau sắp xếp, còn 256 đơn vị sự nghiệp công lập (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm 236 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, 3 trường ĐH, 17 trường CĐ trực thuộc UBND TPHCM.