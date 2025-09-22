2 trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán đến 1 tháng

Theo kế hoạch năm học 2025-2026, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Việc có kế hoạch cụ thể sớm, giúp sinh viên chủ động việc chuẩn bị tàu, xe di chuyển về quê trước và sau Tết Nguyên đán.

Do đặc thù sinh viên các trường đến từ nhiều địa phương trên cả nước, hầu hết các trường đều chủ động thời gian lịch nghỉ Tết khá dài ngày, từ ít nhất là hai tuần. Đặc biệt, một số trường dự kiến cho người học nghỉ Tết lên đến một tháng, giúp các em thuận lợi trong việc di chuyển cũng như nghỉ ngơi, đón Tết cùng gia đình.

Cụ thể, năm 2026, Trường ĐH Công Thương TP.HCM sẽ cho sinh viên sẽ nghỉ Tết một tháng, từ ngày 9-2-2026 đến hết ngày 8-3-2026 (nhằm ngày 22-12-2025 đến hết ngày 21-1-2026 Âm lịch).

Tương tự, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đưa ra kế hoạch nghỉ Tết kéo dài đến một tháng nhưng lịch nghỉ sớm hơn, cụ thể là nghỉ từ ngày 1-2-2026 đến 1-3-2026 (tức từ ngày 13-12-2025 đến 13-1-2026 Âm lịch).

Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn về quê đón Tết Nguyên đán năm 2025. Ảnh: TH

Nhiều trường khác cũng lên kế hoạch cho sinh viên nghỉ Tết đến ba tuần, như Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) nghỉ tết từ 9-2-2026 đến 1-3-2026. ĐH Y dược TP.HCM cho sinh viên nghỉ từ ngày 9-2-2026 đến 27-2-2026.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM… cũng cho sinh viên nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9-2-2026 đến 28-2-2026.

Một số trường khác dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết trong hai tuần, từ ngày 8-2-2026 đến 22-2-2026, như Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)…