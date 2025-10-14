Học sinh Thái Nguyên vượt bùn lầy trở lại trường sau mưa lũ

Sau nhiều ngày chìm trong biển nước do hoàn lưu bão số 11, sáng 13/10, học sinh Trường Tiểu học và THCS Trưng Vương (P. Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã trở lại lớp học.

Cơn mưa lớn kéo dài khiến hai ngôi trường nằm trong khu dân cư trũng thấp của phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu, toàn bộ tầng 1 chìm trong nước. Hàng trăm bộ bàn ghế, thiết bị dạy học và sách vở bị hư hỏng nặng.

Khi nước rút, bùn đất phủ kín sân trường, rác thải và mùi ẩm mốc khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, giáo viên cùng phụ huynh, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã làm việc liên tục nhiều ngày để dọn dẹp, khử khuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất.

“Nhà trường cảm thấy may mắn vì nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan, đoàn thể và đồng nghiệp khắp nơi. Hiện cơ bản các phòng học đã được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại”, cô Nguyễn Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, chia sẻ.

Trong hai ngày 9 và 10/10, hàng trăm người đã được huy động tham gia khắc phục hậu quả tại Trường Tiểu học Trưng Vương. Bên cạnh giáo viên, nhân viên nhà trường còn có lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên chung tay hỗ trợ.

Đặc biệt, gần 80 giáo viên từ các trường bạn cũng tình nguyện đến giúp đỡ. Có những thầy cô ở tận các xã phía Bắc của tỉnh, vượt hơn 60 km để góp sức cùng đồng nghiệp.

Nhờ sự chung tay, sáng nay, sân trường Trưng Vương đã sạch sẽ hơn, bàn ghế được kê lại ngay ngắn, những bức tường ẩm mốc đã được lau chùi. Học sinh hồ hởi quay lại trường sau nhiều ngày gián đoạn.

“Chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy các em an toàn, vui vẻ đến lớp. Còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần học sinh được học tập trong môi trường an toàn là hạnh phúc lớn nhất của thầy cô”, cô Mai nói.

Tại Trường THCS Trưng Vương, các lớp học cũng đã được khắc phục tạm thời, học sinh trở lại học bình thường. Buổi học đầu tiên sau lũ được dành để ổn định tâm lý, vệ sinh lớp học và ôn tập bài cũ.

Nụ cười trở lại của những nữ sinh trường THCS Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên).