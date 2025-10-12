Gia đình nào đạt nhiều giải Nobel nhất trong lịch sử khoa học?
Giải Nobel là một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới, vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc cho nhân loại. Dù hiếm người đạt được, có một gia đình đặc biệt đã 5 lần được xướng tên trong lịch sử Nobel.
Giải Nobel không có lĩnh vực nào sau đây?
-
Giải Nobel Y - Sinh học0%
-
Giải Nobel Hoá học0%
-
Giải Nobel Toán học100%
-
Giải Nobel Vật lý0%
Giải Nobel là giải thưởng quốc tế được công bố hằng năm từ năm 1901, nhằm tôn vinh các thành tựu trong các lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình. Riêng giải Nobel Hòa bình có thể trao cho cá nhân hoặc tổ chức.
Đến năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển bổ sung thêm giải thưởng Kinh tế để tưởng nhớ nhà khoa học Alfred Nobel - người sáng lập hệ thống giải thưởng này.
Toán học không nằm trong danh mục các giải Nobel.
Vì sao Alfred Nobel không lập giải thưởng Nobel Toán học?
-
Do ông không thích toán học0%
-
Vì ông ghen tuông với một nhà toán học33%
-
Vì ông cho rằng toán học không “hữu ích trực tiếp cho nhân loại”67%
-
Do chưa tìm được hội đồng chấm giải phù hợp0%
Một giai thoại cho rằng Alfred Nobel không lập giải Toán vì “vợ ông từng ngoại tình với một nhà toán học”. Tuy nhiên, đây là tin đồn sai sự thật, bởi Nobel chưa từng kết hôn.
Lý do hợp lý hơn là ông cho rằng Toán học không mang lại “lợi ích thiết thực cho nhân loại”, nên không đưa vào danh mục giải thưởng. Đến nay, dù có nhiều đề xuất, Nobel vẫn không có hạng mục Toán học (và gần đây là Khoa học máy tính).
Gia đình nào được xem là dòng họ đạt nhiều giải Nobel nhất trong lịch sử khoa học?
-
Gia đình Einstein0%
-
Gia đình Curie100%
-
Gia đình Bohr0%
-
Gia đình Thomson0%
Gia đình Curie là dòng họ giành được nhiều giải Nobel nhất thế giới, với 5 giải thưởng ở 3 lĩnh vực khác nhau.
Marie Curie nhận hai giải Nobel: Vật lý (1903) cùng chồng Pierre Curie, và Hóa học (1911) cho việc phát hiện các nguyên tố phóng xạ radium và polonium.
Con gái Irène Joliot-Curie cùng chồng Frédéric Joliot-Curie đoạt Nobel Hóa học năm 1935 nhờ phát hiện hiện tượng phóng xạ nhân tạo.
Người con rể Henry Richardson Labouisse, Giám đốc UNICEF, là người đại diện tổ chức nhận giải Nobel Hòa bình năm 1965.
Qua hai thế hệ, gia đình Curie có 5 trong tổng số 6 thành viên đoạt giải Nobel, trở thành dòng họ nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học thế giới.
Albert Einstein đã có hành động đặc biệt nào liên quan đến giải Nobel của mình khi ông ly hôn năm 1919?
-
Ông tuyên bố sẽ không bao giờ nhận giải Nobel0%
-
Ông hứa sẽ trao toàn bộ tiền thưởng từ giải Nobel trong tương lai cho vợ cũ - dù khi đó chưa đoạt giải100%
-
Ông tặng toàn bộ tiền thưởng Nobel cho một tổ chức từ thiện0%
-
Ông dùng tiền thưởng Nobel để thành lập quỹ nghiên cứu vật lý mang tên mình0%
Khi ly hôn năm 1919, Albert Einstein hứa sẽ trao toàn bộ tiền thưởng từ giải Nobel trong tương lai cho vợ là Mileva Maric - dù khi đó ông vẫn chưa hề đoạt giải.
Hai năm sau, khi giành giải Nobel Vật lý năm 1921, Einstein giữ trọn lời hứa và chuyển toàn bộ số tiền cho Maric, giúp bà và các con có nguồn tài chính ổn định.
Huy chương Nobel từng được đem ra bán đấu giá
-
Đúng100%
-
Sai0%
Giải Nobel không chỉ có giá trị học thuật mà còn có giá trị kinh tế khổng lồ.
Sau khi qua đời năm 2013, gia đình Francis Crick - người cùng James Watson và Maurice Wilkins phát hiện cấu trúc DNA - đã đấu giá huy chương Nobel của ông để trả nợ thuế, thu về hơn 2 triệu USD.
Năm 2014, James Watson cũng từng đem huy chương Nobel của mình ra đấu giá, thu được gần 4,8 triệu USD. Điều đặc biệt là người mua sau đó đã trả lại huy chương cho ông như một nghĩa cử trân trọng.
Người đoạt giải Nobel năm 2025 sẽ nhận được gì?
-
Một huy chương và giấy chứng nhận danh dự33%
-
Một huy chương vàng, bằng chứng nhận và 11 triệu krona Thụy Điển33%
-
Một tấm bằng chứng nhận và 500.000 USD tiền thưởng33%
-
Chỉ nhận danh hiệu danh dự, không có tiền thưởng0%
Theo The New York Times, mỗi laureate (người đoạt giải Nobel) năm 2025 sẽ nhận được:
Một bằng chứng nhận
Một huy chương vàng Nobel Và tài liệu xác nhận số tiền thưởng - 11 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,17 triệu USD.
Kết quả
3/6
17% độc giả tham gia có số câu trả lời đúng giống bạnLàm lại
Số người trả lời đúng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trượt giải Nobel Hòa bình 2025, bất chấp sự vận động quyết liệt của các thành viên đảng Cộng hoà và bản thân ông.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/10/2025 05:10 AM (GMT+7)