Gia đình nào đạt nhiều giải Nobel nhất trong lịch sử khoa học?

Giải Nobel là giải thưởng quốc tế được công bố hằng năm từ năm 1901, nhằm tôn vinh các thành tựu trong các lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình. Riêng giải Nobel Hòa bình có thể trao cho cá nhân hoặc tổ chức.

Đến năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển bổ sung thêm giải thưởng Kinh tế để tưởng nhớ nhà khoa học Alfred Nobel - người sáng lập hệ thống giải thưởng này.

Toán học không nằm trong danh mục các giải Nobel.