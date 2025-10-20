Học sinh sốt ruột chờ phương thức tuyển sinh đại học năm 2026

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 là năm mà các quy chế tuyển sinh được kỳ vọng sẽ áp dụng hoàn chỉnh và ổn định, đặc biệt là giảm bớt sự phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT và đảm bảo phù hợp với Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.

Theo lộ trình, các cơ sở giáo dục đại học cần công bố phương án tuyển sinh dự kiến càng sớm càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, tránh những xáo trộn không đáng có trong quá trình định hướng môn học và ôn luyện.

Áp lực chọn ngành, chọn môn từ lứa học sinh 2008

Chia sẻ với phóng viên, em Trần Đức Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) bày tỏ sự nóng lòng: "Việc công bố thông tin tuyển sinh sớm giúp chúng em có thêm thời gian tìm hiểu, định hướng ngành học và giảm áp lực để vào được trường đại học mình mong muốn. Lứa chúng em đang phải đối diện với nhiều quy chế xét tuyển phức tạp. Nếu đề án tuyển sinh được công bố chi tiết ngay trong năm nay, chúng em sẽ biết cần tập trung vào tổ hợp môn nào để đạt kết quả tốt nhất".

Học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025.

Tâm lý lo lắng không chỉ đến từ việc thay đổi tổ hợp môn, mà còn nằm ở sự ổn định của các phương thức tổng hợp.

Em Nguyễn Trần Minh Châu – học sinh lớp 12 Trường THPT Công nghiệp (Phú Thọ) quan tâm: "Em lo lắng về việc mỗi trường sẽ có công thức tính điểm riêng, kết hợp nhiều thành phần như học bạ, điểm thi tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực. Em hy vọng Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn khung để các trường không tạo ra quá nhiều 'ma trận' xét tuyển, gây khó khăn cho thí sinh khi đăng ký nguyện vọng".

Trong khi đó, đối với khối học sinh trường chuyên có thế mạnh về các kỳ thi riêng, áp lực lại nằm ở sự thay đổi cấu trúc đề thi. Em Đỗ Chí Hiếu (học sinh chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết: "Như em được biết thì các trường top đều ưu tiên kết quả thi Đánh giá năng lực và Đánh giá tư duy. Nhưng vì các môn tự chọn trong chương trình GDPT 2018 thay đổi, chúng em cần biết rõ hơn về tỷ trọng điểm của từng phần trong bài thi riêng của từng trường. Nếu không rõ, việc ôn luyện chuyên sâu của chúng em sẽ bị phân tán, không đạt hiệu quả cao".

Góc nhìn từ chuyên gia

Các chuyên gia giáo dục đều nhấn mạnh rằng việc các trường đại học minh bạch hóa phương thức tuyển sinh không chỉ giúp thí sinh mà còn nâng cao chất lượng đầu vào.

Cô Phạm Bích Đào, giáo viên dạy môn Toán tại một trường THPT ở Hà Nội chia sẻ: "Việc thay đổi chương trình thi cử kéo theo sự thay đổi về tổ hợp xét tuyển đầu vào là điều tất yếu. Tuy nhiên, các trường đại học cần sớm công bố rõ ràng về các 'môn học bắt buộc' hoặc 'môn học tính hệ số' trong phương thức xét tuyển tổng hợp của họ. Nếu các em học sinh không biết mình cần thi môn nào, học môn nào cho phù hợp, sẽ dẫn đến việc chọn sai tổ hợp học tập ở cấp THPT, làm ảnh hưởng đến cả quá trình 3 năm".

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định tầm quan trọng của việc hướng nghiệp sớm và đúng đắn, đồng thời chỉ ra rủi ro khi học sinh chọn sai: "Có những chỉ số mà các trường đại học chú ý đó là 'chỉ số thôi học'. Tỷ lệ thôi học cao không chỉ ảnh hưởng đến thời gian của các em, kinh phí của gia đình mà còn gây lãng phí thời gian và nguồn lực của xã hội cũng như các bên liên quan".

Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh năm 2026 nhằm khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức xét tuyển và đảm bảo phù hợp với Chương trình GDPT 2018.