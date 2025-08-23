Các thủ khoa thi tốt nghiệp chọn đại học nào?

Năm nay, cả nước có 11 thủ khoa tính theo điểm thi tốt nghiệp ở các khối xét tuyển truyền thống, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Đến tối 22/8, hầu hết đại học đã công bố điểm chuẩn. Các thủ khoa gần như chắc chắn trúng tuyển nguyện vọng 1, nếu hoàn thành thủ tục nhập học.

Năm nay, trong 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, gần 850.000 em đăng ký xét tuyển đại học, với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ 4-5.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, kết quả sẽ bị hủy. Ngoài ra, các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi qua email, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn thiện.

Từ 1/9 đến tháng 12, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Nhóm thuộc diện này nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

Từ trái qua: Hiền Mai (thủ khoa khối A00), Việt Hưng (thủ khoa D01 và A01), Duy Phong (thủ khoa A00). Ảnh: Nhân vật cung cấp