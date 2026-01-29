Nhà trường lên tiếng vụ phụ huynh đăng đàn bảo suất ăn bán trú "thảm", học sinh "đói"

Những ngày vừa qua trên mạng xã hội xôn xao thông tin một phụ huynh đưa hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho rằng chưa đảm bảo dinh dưỡng, ít thức ăn khiến học sinh bị đói.

Theo đó, một phụ huynh đã đăng tải lên các hội, nhóm hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chỉ gồm: cơm trắng, 1 miếng thịt gà nhỏ, và một ít rau xanh. Kèm theo hình ảnh này là câu hỏi "Viết lên đây để hỏi xem có bữa ăn bán trú nào 20 ngàn mà thảm như này không?".

Hình ảnh bữa ăn bán trú được đăng tải trên mạng được phụ huynh cho rằng lượng đồ ăn rất ít, học sinh ăn không đủ no

Hình ảnh cùng nội dung trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần cho rằng dù là học sinh tiểu học nhưng suất ăn như vậy là ít, không đảm bảo chất lượng, khiến học sinh bị đói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết hiện có trên 950 học sinh ăn bán trú tại trường. Mỗi học sinh đóng 30 ngàn đồng/ngày tiền ăn bán trú. Trong đó, 20 ngàn đồng cho bữa trưa, 10 ngàn đồng bữa xế giữa buổi chiều. Từ hơn 1 tuần qua, nhà trường thuê một đơn vị bên ngoài thực hiện việc nấu ăn, cung cấp cho học sinh.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhà trường xác định ngày 19-1, một phụ huynh vào trường học và chụp hình suất ăn rồi đăng tải trên mạng xã hội. Thực đơn ngày hôm đó gồm cơm, thịt gà chiên mắm, rau cải ngọt xào và canh bí xanh nấu tôm. Tuy nhiên, theo bà Hoa, khi phụ huynh này chụp ảnh thì các cô chưa chia thức ăn xong, học sinh cũng chưa có thìa, đũa.

"Nếu như người chụp, đăng tải hình ảnh đó quan sát cả một quá trình từ lúc vận chuyển thức ăn lên đến lúc các con ăn rồi phản ánh như vậy thì nhà trường chấp nhận" - bà Hoa nói.

Hình ảnh phần thức ăn cho học sinh bán trú cho học sinh (do đơn vị nấu ăn cung cấp)

Trước hình ảnh được đăng tải phần rau xanh, chỉ có một miếng thịt gà nhỏ thì đại diện đơn vị cung cấp bữa ăn cũng cho biết do trường không có phòng ăn tập thể cho trên 950 học sinh nên không thể chia thức ăn 1 lần cho các học sinh. Vì vậy, các cô sẽ chia thức ăn đều nhau một lượt, sau đó tiếp tục múc thêm vào lượt thứ 2, gọi là chia "gối đầu". Học sinh nào ăn hết, thiếu có thể xin thêm. Hình ảnh được phụ huynh chụp, đăng tải là lúc chưa chia thức ăn xong nên thức ăn ít.

Cũng theo đơn vị này, bữa ăn trưa của học sinh có giá 20 nghìn đồng/suất. Đơn vị đã xây dựng định lượng của khẩu phần ăn của các học sinh. Mỗi buổi sáng, đầu bếp và nhân viên sẽ cân toàn bộ khối lượng hàng hóa đầu vào, dựa trên bảng đi chợ được công khai giữa đơn vị, nhà trường và phụ huynh. Các bước từ nhập hàng, chế biến, hoàn thiện bữa ăn…được chụp lại và gửi để báo cáo.