Học phí cao nhất của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026 là 81 triệu đồng

Theo thông tin tuyển sinh vừa được công bố, năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển khoảng 2.155 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo đại học chính quy. Trong đó, ngành Y khoa chiếm số lượng lớn nhất với 830 chỉ tiêu; tiếp đến là Điều dưỡng (400 chỉ tiêu), Dược học (200 chỉ tiêu) và Răng – Hàm – Mặt (115 chỉ tiêu). Các ngành khác như Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y học cổ truyền, Hộ sinh… có chỉ tiêu dao động từ 40 đến 100 sinh viên.

Về học phí, mức dự kiến áp dụng trong năm học 2026–2027 ở một số ngành cụ thể như sau: Ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt là 81 triệu đồng/năm, tăng gần 26 triệu đồng so với năm trước đó; Ngành Dược học và Y học cổ truyền: 68 triệu đồng/năm, tăng gần 13 triệu đồng. Các ngành cử nhân còn lại: 47 triệu đồng/năm, tăng gần 6 triệu đồng so với năm trước.

Nhà trường cho biết lộ trình tăng học phí các năm tiếp theo (nếu có) sẽ không vượt quá 10% mỗi năm.

So với năm học 2025–2026, mức học phí mới tăng đáng kể. Trước đó, các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Y học cổ truyền thu khoảng 55,2 triệu đồng/năm; các ngành còn lại khoảng 41,8 triệu đồng/năm.

Năm 2026, trường tiếp tục áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các tổ hợp xét tuyển gồm B00, B03, B08, A00, A01, D01 và D07. Thí sinh không được quy đổi điểm ngoại ngữ khi lựa chọn tổ hợp có môn tiếng Anh.

Việc điều chỉnh học phí được cho là nhằm bảo đảm điều kiện đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giảng dạy trong bối cảnh các ngành khối sức khỏe có chi phí đào tạo cao.