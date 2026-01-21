Nhiều trường đại học Y Dược hé lộ phương án tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong những cơ sở đào tạo y dược công bố sớm và tương đối chi tiết định hướng tuyển sinh năm 2026. Theo đó, nhà trường dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, áp dụng cho các ngành đào tạo đại học chính quy với tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 14 ngành đại học chính quy, trong đó có các ngành truyền thống như Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng…, đồng thời bổ sung hai ngành mới là Tâm lý học và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục tuyển sinh 7 ngành đào tạo hệ liên thông chính quy.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường dự kiến áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo, đồng thời mở rộng thêm các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A0T (Toán, Vật lý, Tin học) đối với ngành Dược học và Kỹ thuật y sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của trường dự kiến trên 2.700 sinh viên, tương đương với năm 2025.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chậm nhất đến giữa tháng 2, các cơ sở đào tạo đại học phải công bố đầy đủ đề án tuyển sinh, bao gồm chỉ tiêu, ngành đào tạo, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Tại khu vực miền Trung, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 7100/QĐ-ĐHYD, công bố Thông tin tuyển sinh năm 2026, áp dụng cho năm học 2026–2027 đối với các trình độ đại học và cao đẳng.

Theo quyết định trên, công tác tuyển sinh của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh chung của Đại học Huế. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển học bạ; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đối với một số ngành.

Nhà trường áp dụng chứng chỉ IELTS và TOEFL iBT theo khung quy đổi chung của Đại học Huế; trong đó các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học yêu cầu trình độ tiếng Anh cao hơn. Trường không áp dụng điểm cộng trong xét tuyển. Riêng ngành Y khoa, chỉ tiêu dành cho thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học là 5 chỉ tiêu, các ngành còn lại không quá 5% chỉ tiêu mỗi ngành.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã thông tin dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026, trở thành một trong những trường y sớm công bố định hướng tuyển sinh cho giai đoạn tới.

Theo dự kiến, trường tiếp tục tuyển sinh các ngành đào tạo chủ lực như Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học. Các phương thức tuyển sinh bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; và xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với một số ngành, nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và phù hợp với xu hướng hội nhập.

Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng đã có thông tin và định hướng tuyển sinh cho năm học 2026–2027. Theo đề án dự kiến, nhà trường dự kiến mở thêm ngành Tâm lý học trình độ đại học, định hướng lâm sàng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Các phương thức tuyển sinh chủ đạo của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi với chứng chỉ quốc tế; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và các chương trình dự bị đại học. Tổ hợp xét tuyển truyền thống B00 (Toán – Hóa – Sinh) vẫn được duy trì đối với các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền, đồng thời áp dụng thêm các tổ hợp phù hợp với từng ngành đào tạo. Thông tin chi tiết về chỉ tiêu, điều kiện và tổ hợp xét tuyển từng ngành sẽ được nhà trường công bố chính thức trong thời gian tới.

Việc các cơ sở đào tạo Y Dược sớm công bố định hướng và phương án tuyển sinh dự kiến được kỳ vọng sẽ giúp thí sinh chủ động trong việc lựa chọn ngành học, đồng thời góp phần bảo đảm nguồn nhân lực y tế có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong những năm tới.