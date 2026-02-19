Thêm trường đại học 'nói không' với tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật quốc gia, quốc tế

Từ chối tuyển thẳng

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.550 chỉ tiêu đại học chính quy cho cả ba cơ sở: Trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II tại TPHCM và cơ sở Quảng Ninh.

Nhà trường giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển như năm 2025, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.

Các tổ hợp xét tuyển tiếp tục được áp dụng gồm A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, tương ứng từng chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, trong phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm 2026 Trường Đại học Ngoại thương không còn tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế tại kỳ thi Khoa học kĩ thuật.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 2026. Ảnh: FTU

Danh sách đối tượng được tuyển thẳng của trường bao gồm: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc, học sinh giỏi quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế trong các cuộc thi nghệ thuật, người khuyết tật đặc biệt nặng, thí sinh là người nước ngoài hoặc học THPT ở nước ngoài (đáp ứng điều kiện kèm theo), thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người (không quá 1% tổng chỉ tiêu).

Như vậy, nhóm học sinh đạt giải KHKT quốc gia, quốc tế không còn nằm trong diện tuyển thẳng.

Trước đó, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố không tuyển thẳng nhóm đối tượng này từ kì tuyển sinh năm 2026.

Tuy nhiên, tại Trường Đại học Ngoại thương, thí sinh đạt giải KHKT vẫn được đưa vào diện ưu tiên xét tuyển, với mức cộng điểm từ 0,5 đến 3 điểm tùy theo thành tích: giải Nhất quốc gia (hoặc được dự thi quốc tế) cộng 3 điểm; giải Nhì cộng 2 điểm; giải Ba cộng 1,5 điểm; giải Khuyến khích cộng 1 điểm; tham gia đội tuyển quốc gia cộng 0,5 điểm.

Không chỉ dừng ở tuyển thẳng, nhóm thí sinh đạt giải Khoa học kĩ thuật cũng tiếp tục không được tham gia phương thức xét tuyển bằng học bạ như những năm trước. Nếu năm 2025, phương thức xét học bạ mở cho ba nhóm đối tượng (học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc khoa học kĩ thuật, học sinh hệ chuyên, học sinh không chuyên đạt giải cấp tỉnh), năm 2026 chỉ còn dành cho học sinh hệ chuyên các môn thuộc trường THPT chuyên hoặc THPT trọng điểm quốc gia; học sinh không chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc 12.

Xu hướng thu hẹp diện xét tuyển sớm

Sự điều chỉnh này cho thấy xu hướng siết điều kiện, thu hẹp diện xét tuyển sớm, thay vào đó nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng đầu vào chung.

Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải đáp ứng điều kiện chung: kết quả học tập và rèn luyện 6 học kì đạt mức khá trở lên (hoặc điểm trung bình từ 7,0 với chương trình cũ).

Nhà trường dự kiến quy định điểm sàn là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 24/30 điểm trở lên, hoặc tương đương khi kết hợp 2 môn với chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi. Mức điểm này có thể điều chỉnh theo phổ điểm thực tế năm 2026. Mức điểm sàn này cũng áp dụng với phương thức xét tuyển học bạ khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường.

Ở phương thức xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, thí sinh phải đạt một trong các ngưỡng: bài thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 100/150 điểm; bài thi V-ACT của Đại học Quốc gia TPHCM từ 850/1200 điểm, bài thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 70/100 điểm.

Việc thêm một trường đại học lớn không tuyển thẳng giải Khoa học kĩ thuật quốc gia, quốc tế được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh các cơ sở đào tạo điều chỉnh chính sách ưu tiên, hướng tới chuẩn hóa đầu vào và tăng tính cạnh tranh của các phương thức xét tuyển.