Học Logistics ra làm 'shipper cao cấp'?

Đây là hiểu nhầm về ngành Logistics mà TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP HCM, bắt gặp khi tư vấn tuyển sinh ở nhiều địa phương.

TS Nguyễn Trung Nhân tư vấn cho học sinh, tháng 3. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông giải thích Logistics (hậu cần) và quản lý chuỗi cung ứng là quá trình lập kế hoạch, kiểm soát việc lưu trữ, vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách an toàn, tiện lợi với chi phí thấp nhất. Quy trình này bao gồm kho bãi, vận chuyển, quản lý đơn hàng, đóng gói và vật tư.

Người làm trong ngành này phải tính toán vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, thủy, sắt hay hàng không tối ưu hơn; đặt kho ở gần hay xa trung tâm tương ứng với chi phí ra sao; xếp hàng trong kho như thế nào để lấy và nhập nhanh nhất,... Đây là những kiến thức, kỹ năng mà sinh viên sẽ được học.

"Đây là bài toán kết hợp giữa quản lý và kỹ thuật, đặc biệt là lý thuyết tối ưu", ông cho hay. "Người làm ngành này không chạy ngoài đường giao hàng, không đứng kho bốc xếp hàng hóa".

Theo ông, thị trường logistics Việt Nam được định giá khoảng 80 tỷ USD, chiếm gần 5% GDP nhưng chi phí logistics vẫn cao hơn so với trung bình khu vực và thế giới. Với nhu cầu phát triển kinh tế, đa dạng hình thức vận tải, chi phí mặt bằng, bài toán logistics ngày càng đa dạng và cần thiết với các doanh nghiệp.

Do đó, cơ hội việc làm trong ngành vẫn rộng mở. Dự báo năm 2022 của Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam cho biết đến năm 2030, Việt Nam cần thêm 2,2 triệu lao động trong ngành Logistics, 10% trong đó là nhân lực chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ. Trong khi đó mỗi năm, chỉ khoảng 2.500 cử nhân ngành này tốt nghiệp.

Hiện, nhiều trường đại học đào tạo ngành Logistics, điểm chuẩn thường ở mức cao, từ 22 đến 28/30. Học phí phổ biến khoảng 20-60 triệu đồng một năm.

Tài xế công nghệ ở TP HCM, tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần