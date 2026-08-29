Giáo viên Hà Nội đón tin vui khi Sở Nội vụ đề xuất xét thăng hạng trước ngày khai giảng

Căn cứ pháp lý vững chắc cho đề xuất tiếp tục xét thăng hạng

Thấu hiểu nỗi niềm và sự băn khoăn của hàng nghìn giáo viên Thủ đô khi Báo Sức khỏe & Đời sống đăng tải bài viết Hà Nội đột ngột dừng xét thăng hạng giáo viên ngay trước thềm năm học mới, tòa soạn đã tiếp tục ghi nhận mong mỏi của đội ngũ nhà giáo chờ một quyết định xét thăng hạng thấu tình đạt lý. Đáp lại sự đồng hành công tâm của báo chí và nguyện vọng chính đáng ấy, các cơ quan chức năng của Thành phố đã nhanh chóng rà soát, chủ động tháo gỡ nút thắt.

Mới đây, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu đã ký Báo cáo số 6487/BC-SNV trình UBND Thành phố Hà Nội xem xét, thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND và Quyết định số 3718/QĐ-UBND về điều chỉnh chỉ tiêu, số lượng viên chức cử dự xét thăng hạng.

Động thái phản ứng chính sách nhanh nhạy này thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cùng sự lắng nghe kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước trước tiếng nói đa chiều từ thực tiễn; đồng thời bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý và chính sách đãi ngộ viên chức giáo dục. Theo Báo cáo số 6487/BC-SNV, đề xuất tiếp tục triển khai Đề án hoàn toàn bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tiễn ngành giáo dục Thủ đô.

Xét về quy định chuyển tiếp của pháp luật về nhà giáo, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo trước ngày 30/6/2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt đến hết ngày 31/12/2026. Quyết định số 3282/QĐ-UBND được UBND Thành phố ban hành ngày 29/6/2026, do đó hoàn toàn thuộc trường hợp được tiếp tục thực hiện theo quy định chuyển tiếp nêu trên.

Gỡ vướng chính sách thăng hạng kịp thời là động lực lớn giúp đội ngũ nhà giáo Thủ đô vững tin cống hiến trước thềm năm học mới. Ảnh: HB

Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 62 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định trường hợp pháp luật về nhà giáo có quy định khác về thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức là nhà giáo thì thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà giáo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch xét thăng hạng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Đối với các trường hợp thuộc Đề án, việc áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyển tiếp tương ứng của pháp luật về nhà giáo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, về thời hạn và cơ chế chuyển tiếp, Đề án của Hà Nội có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện.

Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Văn bản số 4470/SGDĐT-TCCB ngày 25/8/2026 cũng đã chính thức đề nghị tiếp tục thực hiện Đề án. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết trong các năm 2024, 2025 Thành phố chưa triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ viên chức giáo dục nên còn nhiều viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được xem xét thăng hạng. Thực tế, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chủ động triển khai các công việc liên quan, từ rà soát, tiếp nhận hồ sơ, minh chứng đến lập danh sách gửi Sở Nội vụ hoặc phê duyệt kết quả tại đơn vị tự chủ.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã có báo cáo và đề xuất UBND Thành phố xem xét, thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện Đề án. Ngay sau khi được UBND Thành phố chấp thuận, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh tiến độ tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, khách quan và hoàn thành việc xét thăng hạng trong thời hạn chuyển tiếp trước ngày 31/12/2026.

Cảm xúc của người trong cuộc

Sự vào cuộc kịp thời, thấu tình đạt lý của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giải tỏa trực tiếp những lo âu nén đọng của hàng nghìn thầy cô giáo ngay trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Bày tỏ xúc động trước thông tin này, cô Vũ Thị Chung Thủy (Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Tây) chia sẻ: "Khi nhận thông tin Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND Thành phố cho phép tiếp tục xét thăng hạng giáo viên năm 2026, lòng tôi bỗng tràn đầy cảm xúc. Đã từng vui mừng khi nghe tin được xét thăng hạng, rồi lại hụt hẫng khi hay tin tạm dừng.

Sau hàng chục năm đứng trên bục giảng, điều những người thầy như chúng tôi mong mỏi không chỉ đơn thuần là một bậc lương tăng thêm mà là sự ghi nhận xứng đáng cho trọn vẹn những năm tháng tận tâm, cống hiến với nghề. Và giờ thì hy vọng đã trở lại, chúng tôi mong niềm vui này sẽ sớm được hiện thực hóa trước ngày khai giảng tới đây. Bởi đằng sau hai chữ "thăng hạng" là cả một khoảng trời thanh xuân của người nhà giáo. Chúng tôi chỉ tha thiết mong rằng, lần này niềm hy vọng ấy sẽ thực sự trọn vẹn, để những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi thực sự được khép lại".

Đồng chung niềm trăn trở và mong mỏi ấy, thầy Nguyễn Đường (Giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A) tâm sự: *"Khi biết tin Sở Nội vụ trình UBND Thành phố đề xuất tiếp tục xét thăng hạng, tập thể giáo viên chúng tôi thật sự rất vui mừng và nhẹ lòng. Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Thành phố, các cơ quan chức năng cùng các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nhà giáo để một chủ trương đúng đắn có cơ hội được tiếp tục thực hiện.

Từ câu chuyện thăng hạng lần này, chúng tôi càng mong mỏi Thành phố sẽ quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của thầy cô, đặc biệt là chính sách thu nhập tăng thêm.

Gần hai năm qua, trong khi nhiều khối viên chức của Thành phố đã được hưởng chính sách này, đội ngũ giáo viên vẫn kiên trì kiến nghị và kiên nhẫn chờ đợi một sự xem xét thỏa đáng. Chúng tôi không mong chờ một sự ưu ái riêng biệt, điều chúng tôi đau đáu là sự công bằng, bình đẳng trong chính sách đãi ngộ, để những người đang ngày ngày đứng lớp cống hiến cho giáo dục Thủ đô được ghi nhận tương xứng. Trân trọng cảm ơn vì tiếng nói của nhà giáo đã được lắng nghe, và chúng tôi mong Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành để các chính sách dành cho người thầy ngày càng công bằng, hợp lý và nhân văn hơn".