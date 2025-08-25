Nhiều thí sinh hốt hoảng vì từ đỗ thành trượt

Truy cập vào hệ thống xét tuyển của Bộ sáng 25/8, Ngọc Tường hốt hoảng khi thấy mình không còn đỗ nguyện vọng 1, thay vào đó là nguyện vọng 8.

Ba ngày trước, tra cứu trên hệ thống của trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM (UTH), Tường nhận kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Điểm xét của nam sinh là 1001,85/1200, trong khi điểm chuẩn ngành này 963. Em được trường thông báo và hướng dẫn cách thanh toán phí nhập học. Nhưng đến sáng nay, hệ thống của Bộ lại ghi nhận Tường trúng tuyển nguyện vọng 8, vào ngành Công nghệ dệt may, trường Đại học Công nghiệp TP HCM.

"Em rất lo lắng", Tường nói. Đăng bài trên các hội nhóm, diễn đàn tân sinh viên, nam sinh được nhiều người phản hồi là gặp tình trạng tương tự. Liên hệ với Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, em được hướng dẫn tới trường xác nhận và làm thủ tục trực tiếp. Ngay trong buổi chiều, em làm theo hướng dẫn.

"Xong xuôi nhưng em vẫn lo, vì không xác nhận trên hệ thống của Bộ thì liệu có được nhập học hay không", Hào nói. "Em mong có giải thích chính thức để thí sinh yên tâm".

Gia Khang, Phước Khánh cũng rơi vào tình huống tương tự. Từ vui mừng khi trúng tuyển nguyện vọng 1, hiện tại các em như "ngồi trên đống lửa".

Khang đạt 1.011 điểm xét tuyển kết hợp theo quy định UTH và đỗ vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Nhưng hệ thống của Bộ lại ghi nhận em đỗ nguyện vọng 5 vào trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

"Em không hiểu lý do vì sao, dự định ngày mai sẽ trực tiếp lên trường để hỏi về tình huống của mình", Khang nói.

Trong khi Phước Khánh đăng ký và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ ôtô. Em định hôm nay nộp học phí và làm thủ tục nhập học thì lại thấy mình đỗ nguyện vọng 4 ở trường Đại học Công nghệ TP HCM trên hệ thống của Bộ.

Chiều 25/8, trả lời VnExpress, đại diện trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp thí sinh phản ánh tình trạng như trên. Nhà trường đang xem xét hỗ trợ với hướng đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Không chỉ ở UTH, đại diện phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng ghi nhận thông tin tương tự. Có thí sinh cho biết đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng khi kiểm tra trên hệ thống của Bộ thì trượt, đỗ nguyện vọng phía sau.

Vị này hướng dẫn những em rơi vào tình huống tương tự liên hệ với đường dây nóng của trường để được hướng dẫn. Sau khi rà soát, xác nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trường sẽ hỗ trợ tối đa để tiếp nhận.

"Điểm trúng tuyển của thí sinh là pháp lý quan trọng nhất", ông nói.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đưa ra lý giải. Theo công văn của Bộ ngày 24/8, thí sinh gặp vướng mắc trong quá trình xét tuyển liên hệ trực tiếp với các trường đã đăng ký để được hướng dẫn. Các trường có nghĩa vụ phối hợp cùng giải quyết sai sót trong quá trình xét tuyển và trả lời thắc mắc của thí sinh.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ trước 17h ngày 30/8. Bỏ qua bước này, các em xem như từ chối theo học.

