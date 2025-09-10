Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Thường Kiệt phủ nhận ép phụ huynh mua điều hòa

Báo Sức khỏe và Đời sống nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) được cho là bắt phụ huynh học sinh khối lớp 5 đóng góp mua thêm điều hòa, máy chiếu. Phụ huynh phải ký cam kết tặng lại toàn bộ các thiết bị này cho nhà trường khi kết thúc năm học.

Cụ thể, nội dung tố cáo viết: "Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Thường Kiệt 104P Nguyễn Khuyến, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội bắt phụ huynh các cấp lớp 5 phải mua thêm điều hoà, máy chiếu... Rồi phải ký cam kết học xong tặng lại nhà trường đây. Thanh tra sở giáo dục vào cuộc kiểm tra đi."

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Tiếp nhận thông tin, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với bà Lê Thị Thu Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Bà Chung khẳng định, nhà trường không có bất kỳ chủ trương, yêu cầu hay hành động liên quan đến việc ép buộc phụ huynh đóng góp mua sắm trang thiết bị.

Bà Chung nói: "Trường chúng tôi không có hiện tượng như vậy. Chưa bao giờ nhà trường bắt phụ huynh làm gì cả... Chắc chắn không bao giờ nhà trường có yêu cầu như vậy hay là bắt phụ huynh phải mua bất kì cái gì, trang thiết bị cho nhà trường".

Bà Lê Thị Thu Chung cho biết sẽ rà soát, kiểm tra lại xem sự việc này có xuất hiện ở đâu.