Lễ khai giảng năm học mới 'chưa từng có' trong lịch sử

Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và Khai giảng năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Mục đích nhằm tạo sự lan toả về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, từ 8 giờ đến 9 giờ 30, ngày 5-9.

Lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả cơ sở giáo dục mầm non, công lập và ngoài công lập, trên cả nước thông qua sóng truyền hình và hạ tầng viễn thông.

Các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, nghề nghiệp đến đại học (công lập và ngoài công lập) tổ chức lễ khai giảng đồng thời với lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu, khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiểu biểu; phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Năm học này, ngành giáo dục tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chương trình dự kiến của lễ khai giảng năm học mới như sau:

- Chương trình văn nghệ;

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Phim 80 năm giáo dục phát triển đất nước;

- Phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu

- Phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026;

- Trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ GD&ĐT;

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và bế mạc buổi lễ.