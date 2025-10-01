Hà Nội: Đường phố thành sông, học sinh lội nước 4 tiếng vẫn chưa về đến nhà

20 giờ tối 30/9, trên nhóm mạng xã hội của một lớp 7, giáo viên chủ nhiệm thể hiện sự quan tâm bằng tin nhắn hỏi thăm tất cả học sinh đã về đến nhà an toàn chưa. Lập tức, nhiều phụ huynh cho biết, đến trường đón con từ 16 giờ chiều nhưng 20 giờ vẫn “chôn chân” giữa đường.

Xe đưa đón học sinh của một trường học khác cũng kẹt cứng giữa đường Trần Duy Hưng hơn 1 giờ không thể nhúc nhích, học sinh vừa đói khát vừa mệt, một phụ huynh phải nhắn tin “cầu cứu” lên nhóm nhờ ai nhà gần mua bánh mì “cứu đói”. May mắn, một phụ huynh nhà gần siêu thị mua bánh mì lội nước đưa ra xe cho các em và tài xế.

Đường phố Hà Nội ngập nước, ô tô xếp hàng dài nằm im hàng giờ liền. Ảnh: Hà Linh

Chị Tuyết Mai, có con học lớp 7, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, gia đình đón con bằng ô tô từ 4 giờ chiều nhưng đến đường Lê Văn Lương nước ngập sâu, không thể di chuyển. Chờ đợi 3 tiếng trên xe, cuối cùng gia đình quyết định lái xe lên vỉa hè gần chung cư, cho con lội nước 2 cây số. Về đến nhà 21 giờ đêm, con mệt rã rời, chân nhăn nheo vì ngấm nước.

Sau 3 giờ ngồi im trên ô tô, học sinh cùng phụ huynh quyết định xắn quần lội bộ thêm 2 cây số về nhà.

Trước tình huống mưa to, ngập hết các ngả đường, xe kẹt cứng, nhiều trường học quyết định cho học sinh ăn tối và bố trí cho học sinh ngủ lại đảm bảo an toàn.

Khi có mưa lớn, Trường THCS Giảng Võ phát áo mưa, hỗ trợ học sinh ra xe để bố mẹ đón về. Những em nhà xa, bố mẹ chưa thể đến đón, trường huy động bếp nấu mì tôm cho học sinh ăn tối ấm bụng.

Giáo viên Trường THCS Giảng Võ phát áo mưa cho học sinh được bố mẹ đón về.

Thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã quyết định dừng vận hành xe đón trả và yêu cầu nhà bếp nhập ngay thực phẩm nấu bữa tối cho học sinh. Trường này thông báo, phụ huynh có điều kiện đảm bảo an toàn có thể đón con ngay trong đêm, những trường hợp còn lại nhà trường sẽ tổ chức cho các em ăn, ngủ tại trường. Nhà trường phân công thầy cô cùng ở lại để lo bữa tối và trông coi học sinh, đảm bảo các em được an toàn như ở nhà.

Nhiều trường học nấu bữa tối cho học sinh được ấm bụng, sắp xếp chỗ ngủ an toàn cho các em khi bố mẹ không thể kịp đến trường đón con.

Ông Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội cũng quyết định cho nhà bếp nấu bữa tối cho học sinh miễn phí, không để học sinh bị đói, rét vì không về được nhà. Đối với những em nhà xa, phụ huynh vì nhiều lý do không thể đến trường để đón con, nhà trường cử cán bộ, giáo viên quan tâm, giám sát học sinh ăn, ngủ ở trường.

Bà Cao Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (Hà Nội) thông báo tới học sinh, các tuyến đường từ trường học đều ngập sâu, xe buýt cũng chết máy, đi lại khó khăn. Nhà trường khuyến cáo học sinh ở lại trường nhằm đảm bảo an toàn đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nắm số liệu học sinh ở lại đến tối muộn hoặc qua đêm để nhà trường quản lý và lo việc ăn tối, chỗ ngủ cho học sinh. “Nhà trường sẽ hỗ trợ gia đình đảm bảo an toàn cho học sinh và giúp phụ huynh không phải nỗ lực đi đón con giữa lúc mưa to, ngập lụt khó khăn nhất”, trường này thông báo.

Cũng theo trường THPT Phan Huy Chú, đối với những em ở lại sẽ được thầy cô quản lý, chăm sóc và phân phòng riêng dành cho học sinh nam và học sinh nữ.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng của bão số 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo, các địa phương sẽ mưa lớn do chịu ảnh hưởng trong đó có Hà Nội. Đáng lẽ, ngành Giáo dục Hà Nội nên có phản ứng nhanh nhạy hơn, thông báo cho học sinh nghỉ học từ sớm, hàng triệu gia đình sẽ không phải vất vả như ngày hôm nay.