Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh 'gồng mình' khắc phục

Sự kiện: Bão số 10 Bualoi
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liên tiếp hứng chịu 2 trận bão liên tiếp trong vòng 1 tháng khiến 167 điểm trường học tại Hà Hà Tĩnh bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng chức năng đang dốc toàn lực để hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 1

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến hơn 167 điểm trường trong toàn tỉnh bị hư hỏng, trong đó có hàng trăm phòng học bị tốc mái, cửa kính vỡ.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 2

Thầy Nguyễn Vũ Hoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Khang 2 (Hà Tĩnh) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại đáng kể đến cơ sở vật chất của nhà trường. Tuy các phòng học và phòng chức năng vẫn cơ bản ổn định, nhưng nhiều hạng mục phụ trợ bị hư hỏng nặng như sập mái khu nhà hành chính, hư hại hai khu nhà để xe, đổ sập hàng rào và một số công trình phụ trợ khác. Sau khi nỗ lực khắc phục, đến sáng nay (30/9) đã đón học sinh quay trở lại trường học.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 3

Mái tôn bị quật đổ chất đống giữa sân trường.

Một số trường học bị bão giật tung mái nhà, hệ thống hàng rào khiến nhiều sách vở, đồ dùng học tập bị thiệt hại.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 6

Đây là đợt bão thứ 2 trong vòng 1 tháng tại Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng cho các trường học. Ghi nhận sáng nay (30/9), một số điểm trường chưa thể để đón học sinh trở lại trường sau mưa bão vì đường bị ngập.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 7

Tại các trường học ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão số 10 với quyết tâm sớm ổn định cơ sở vật chất để duy trì hoạt động dạy và học.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 8

Ngay sau khi bão tan, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng vũ trang, công an, đoàn thanh niên, cùng giáo viên và phụ huynh chung tay dọn dẹp, sửa chữa.

Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh &#39;gồng mình&#39; khắc phục - 9

Một số trường học tại Hà Tĩnh cho biết, do thiệt hại quá nặng nên nhiều nơi áp dụng mô hình “vừa học, vừa sửa” để tránh làm gián đoạn chương trình học.

Trường nêu lý do vẫn cho học sinh đến lớp dù tỉnh yêu cầu nghỉ để tránh bão số 10
Trường nêu lý do vẫn cho học sinh đến lớp dù tỉnh yêu cầu nghỉ để tránh bão số 10

Dù tỉnh có văn bản về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 10 nhưng một trường ở Quảng Trị vẫn cho học sinh đến lớp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 09:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bão số 10 Bualoi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN