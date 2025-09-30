Trường học tan hoang sau bão chồng bão, Hà Tĩnh 'gồng mình' khắc phục

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến hơn 167 điểm trường trong toàn tỉnh bị hư hỏng, trong đó có hàng trăm phòng học bị tốc mái, cửa kính vỡ.

Thầy Nguyễn Vũ Hoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Khang 2 (Hà Tĩnh) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại đáng kể đến cơ sở vật chất của nhà trường. Tuy các phòng học và phòng chức năng vẫn cơ bản ổn định, nhưng nhiều hạng mục phụ trợ bị hư hỏng nặng như sập mái khu nhà hành chính, hư hại hai khu nhà để xe, đổ sập hàng rào và một số công trình phụ trợ khác. Sau khi nỗ lực khắc phục, đến sáng nay (30/9) đã đón học sinh quay trở lại trường học.

Mái tôn bị quật đổ chất đống giữa sân trường.

Một số trường học bị bão giật tung mái nhà, hệ thống hàng rào khiến nhiều sách vở, đồ dùng học tập bị thiệt hại.

Đây là đợt bão thứ 2 trong vòng 1 tháng tại Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng cho các trường học. Ghi nhận sáng nay (30/9), một số điểm trường chưa thể để đón học sinh trở lại trường sau mưa bão vì đường bị ngập.

Tại các trường học ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão số 10 với quyết tâm sớm ổn định cơ sở vật chất để duy trì hoạt động dạy và học.

Ngay sau khi bão tan, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng vũ trang, công an, đoàn thanh niên, cùng giáo viên và phụ huynh chung tay dọn dẹp, sửa chữa.

Một số trường học tại Hà Tĩnh cho biết, do thiệt hại quá nặng nên nhiều nơi áp dụng mô hình “vừa học, vừa sửa” để tránh làm gián đoạn chương trình học.