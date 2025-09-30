Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày mai, 1/10

Trước đó, trưa ngày 30/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành Công văn số 3978 gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với hậu quả của cơn bão số 10. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các nhà trường có thể linh hoạt lịch học hay nghỉ sao cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đến học sinh.

Một con phố ở Hà Nội bị ngập. (Ảnh: VNE)

Theo nội dung công văn, Thủ trưởng các đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo phòng chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".

Công văn yêu cầu rà soát và xử lý kịp thời hệ thống cây xanh có nguy cơ gãy đổ, di dời tài sản, máy móc, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn. Các đơn vị bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp (như chuyển học trực tuyến). Các trường có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và phối hợp với gia đình để việc di chuyển của các em được tuyệt đối an toàn. Các đơn vị phải chủ động vệ sinh môi trường, dọn dẹp trường lớp sau khi mưa bão kết thúc để phòng chống dịch bệnh.